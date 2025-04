Brian Eno y Beatie Wolfe iluminan el futuro con «Luminal» y «Lateral»

Brian Eno y Beatie Wolfe unen sus genios creativos en una colaboración que promete dar mucho que hablar. El pasado 11 de abril, los artistas anunciaron dos álbumes conjuntos, Luminal y Lateral, que llegarán el 6 de junio de 2025 bajo el sello Verve Records. ¡Y ya hay adelantos que nos tienen expectantes! Los sencillos Suddenly (de Luminal) y Big Empty Country (Edit) (de Lateral) están disponibles con visualizadores que capturan la esencia de este proyecto único, invitándonos a sumergirnos en su universo sonoro.

Luminal nos lleva por paisajes vocales y experimentales, descritos por los propios artistas como “música de sueños”. Canciones como Milky Sleep, Hopelessly At Ease, My Lovely Days y la ya mencionada Suddenly prometen evocar emociones profundas. Por su parte, Lateral abraza el estilo ambiental que ha definido la carrera de Eno, con piezas como Big Empty Country Pt. I a Pt. VI, diseñadas para transportarnos a estados contemplativos. Ambos álbumes exploran la conexión entre arte y sentimientos, buscando despertar emociones complejas como ilinx (la excitación del juego), mono no aware (la belleza de lo efímero) o ya’aburnee (el apego inseparable).

La chispa de esta colaboración nació en 2022, cuando Eno y Wolfe se conocieron en una charla sobre arte y clima en SXSW, seleccionada como una de las mejores en 25 años del festival. Su conexión se fortaleció en Londres en 2024, mientras exponían sus obras visuales en galerías separadas. De esos encuentros surgieron sesiones de grabación esporádicas a lo largo del año, dando forma a estos discos. Eno, además, creó la portada para ambas, añadiendo su toque visionario.

“La música se trata de hacer que los sentimientos ocurran”, declararon Eno y Wolfe en un comunicado conjunto. “Algunos son familiares, otros son mezclas complejas”. Esa filosofía impregna cada nota de Luminal y Lateral, ya disponibles para reserva, lo que nos da una razón más para contar los días hasta su lanzamiento.

Este proyecto no solo une a dos mentes brillantes, sino que redefine cómo la música puede tocar el alma. Si Suddenly y Big Empty Country (Edit) son un indicio, Brian Eno y Beatie Wolfe están a punto de regalarnos una experiencia inolvidable. ¡Prepárate para dejarte llevar por sus sonidos y emociones!

Brian Eno y Beatie Wolfe: Visionarios de la música experimental

Brian Eno y Beatie Wolfe son dos figuras que han dejado una huella imborrable en la música contemporánea, cada uno con un enfoque único que fusiona innovación, arte y compromiso social. A continuación, exploramos sus carreras y discografías, basándonos en información de fuentes oficiales, para celebrar su impacto y su reciente colaboración en Luminal y Lateral.

Brian Eno, nacido en 1948 en Suffolk, Inglaterra, es un pionero del ambient y la música electrónica. Su carrera comenzó como miembro de Roxy Music (1971-1973), aportando texturas electrónicas a álbumes como Roxy Music y For Your Pleasure. Tras dejar la banda, lanzó discos en solitario que definieron géneros, como Here Come The Warm Jets (1974), Taking Tiger Mountain (By Strategy) (1974) y Another Green World (1975), este último un hito del ambient. Eno colaboró con David Bowie en la “Trilogía de Berlín” (Low, Heroes, Lodger), y produjo obras clave para Talking Heads, U2, y Coldplay. Su discografía incluye 29 álbumes en solitario, como Ambient 1: Music for Airports (1978) y FOREVERANDEVERNOMORE (2022), además de proyectos colaborativos con Robert Fripp, Jon Hassell y Fred Again… También creó el icónico sonido de inicio de Windows 95 y ha explorado instalaciones visuales y la Long Now Foundation.

Beatie Wolfe, angloamericana, es una artista conceptual conocida por integrar música, arte y tecnología. Su carrera destaca por su enfoque innovador: desde transmitir un álbum en 360° (Raw Space, 2018) hasta crear el primer disco de bioplástico con Michael Stipe. Su discografía incluye Montagu Square (2015), 8ight (2013), Raw Space (2018) y Into the Trees (2023), que exploran folk, jazz y electrónica con narrativas introspectivas. Wolfe es reconocida por proyectos como From Green to Red, una visualización de datos climáticos de 800,000 años presentada en la Cumbre del Nobel. Su activismo ambiental la conectó con Eno in SXSW 2022, germen de su colaboración actual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.