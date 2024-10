Brian Eno y Bette A: El Arte que Nos Une

El legendario músico y productor Brian Eno se une a la artista Bette A para presentar su nuevo libro What Art Does. Esta obra, que estará disponible en una edición limitada de 777 copias, promete explorar preguntas fundamentales sobre el arte: “¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo nos ayuda? ¿Y cómo nos mantiene unidos?”.

What Art Does es un libro ilustrado a todo color, con cada copia firmada y acompañada de una funda pintada a mano por Eno y A. Además, se ofrecerá una versión en PDF en blanco y negro durante una semana tras su lanzamiento inicial. Los beneficios de este proyecto se destinarán a dos organizaciones benéficas: Earth Percent, una entidad climática cofundada por Brian Eno, y The Heroines! Movement, un colectivo sin ánimo de lucro que celebra a mujeres locales ejemplares, cofundado por Bette A.

La edición especial estará disponible a partir del 3 de diciembre en Metalabel y Enoshop, mientras que las ediciones en tapa dura y ebook tardarán un poco más y se lanzarán el 16 de enero de 2025.

Recordemos que no es el primer proyecto colaborativo de Eno este año. En mayo de 2023, lanzó el álbum Secret Life junto a Fred Again…, del cual os hablamos aquí.