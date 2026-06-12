Brian Fallon anuncia «Not Bad for New Jersey»: su primer disco solista en cinco años reúne a Brandon Flowers y Marc Ribot

Brian Fallon ha anunciado Not Bad for New Jersey, su primer álbum solista en más de cinco años, que llegará el 10 de septiembre a través de su propio sello, Lesser Known Records. El cantante de The Gaslight Anthem presenta el disco con «Pearls», una canción sobre el privilegio y la superación que ya puede escucharse.

Lo curioso de Not Bad for New Jersey no es solo que Fallon vuelva a su nombre, sino con quién lo hace. El disco junta en un mismo tracklist a Brandon Flowers (The Killers), Phil Collen (Def Leppard) y Marc Ribot (habitual de Tom Waits), tres mundos que normalmente no comparten estantería. La producción corre a cargo de Butch Walker, colaborador habitual de Fallon y nombre con currículum que va de Green Day a Taylor Swift.

El listado de invitados que nadie esperaba

Grabado mayormente en directo en el estudio de Walker cerca de Nashville, con el propio productor a cargo de bajo, piano y coros, y Eric Slick (Dr. Dog) en la batería, el álbum se mueve entre el power pop y el heartland rock que ha definido la carrera de Fallon. Sobre «Pearls», el primer adelanto, explica: «Nunca he sido de los que guardan rencor a nadie por tener ciertas ventajas en la vida, y no creo que haya nada inherentemente puro en tener que luchar. Pero sí creo que hay un valor real en superar las dificultades, porque llegar al punto de sentir que vales algo es una de las montañas más difíciles de subir».

El single «Love at the End of the World» cuenta con Brandon Flowers a las voces, mientras que «Somewhere You Shouldn’t Be» trae a Phil Collen a la guitarra y «Wolf by the River» cierra el disco con Marc Ribot. La cantante de country Lori McKenna también participa en «On Good Terms».

El tracklist completo de «Not Bad for New Jersey»

«Not Bad for New Jersey» «Better Before» «Pearls» «The Big Sleep» (con Donovan Woods) «On Good Terms» (con Lori McKenna) «Nobody Likes You in NYC» «Love at the End of the World» (con Brandon Flowers) «Somewhere You Shouldn’t Be» (con Phil Collen) «Fading on Me» «Walkin’ Through the Garden» «Wolf by the River» (con Marc Ribot)

El cronista que nunca dejó Nueva Jersey

Brian Fallon lleva casi tres décadas escribiendo sobre el mismo territorio: las carreteras, los bares y la gente de Nueva Jersey, primero al frente de The Gaslight Anthem (The ’59 Sound, 2008; American Slang, 2010) y después en solitario con Painkillers (2016) y Sleepwalkers (2018). En 2024, la banda volvió tras siete años de silencio con «History Books», su primer disco en casi una década.

Que ahora retome su carrera solista, su última grabación bajo ese nombre fue Night Divine en 2021, con un disco que reúne a Brandon Flowers, Phil Collen y Marc Ribot dice algo sobre dónde se sitúa Fallon hoy: un letrista que ya no necesita demostrar nada, así que se permite invitar a quien le dé la gana a su fiesta.

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