Brian May de Queen se recupera tras sufrir un derrame cerebral

El legendario guitarrista de Queen, Brian May, ha compartido una actualización sobre su salud tras sufrir un derrame cerebral que le dejó sin control de uno de sus brazos. A través de sus redes sociales, May explicó que el incidente ocurrió de manera repentina y que recibió atención médica inmediata en el Hospital Frimley. Afortunadamente, ha comenzado a recuperarse y ha confirmado que puede volver a tocar la guitarra, aunque debe evitar ciertas actividades hasta que esté completamente recuperado.

May decidió esperar antes de compartir la noticia para evitar preocupaciones innecesarias entre sus seguidores. A pesar de su mejoría, aún debe seguir ciertas restricciones, como no salir de casa, no conducir ni realizar actividades que aumenten su ritmo cardíaco. No se ha especificado cuándo se espera que se recupere por completo ni si el problema con su brazo afectará su capacidad para tocar la guitarra a largo plazo.

Este no es el primer problema de salud que enfrenta May. En 2020, sufrió un ataque al corazón debido a una enfermedad arterial, lo que lo llevó a una larga recuperación. Tras finalizar una gira con Queen y Adam Lambert en Japón, May ha tenido tiempo para centrarse en su salud. Además, participó en un documental de la BBC sobre las políticas de caza de tejones en el Reino Unido.