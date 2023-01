Brian May, guitarrista de Queen, ha sido oficialmente nombrado caballero por el Rey de Inglaterra

No todo van a ser malas o tristes noticias en este arranque de año. Brian May, el legendario guitarrista de Queen, ha sido nombrado caballero por Su Majestad el Rey Carlos III como parte de la edición 2023 de la Lista de Honores de Año Nuevo del Rey. Este honor, que reconoce las contribuciones de May a la música y el trabajo de caridad, sigue a su nombramiento como Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2005.

Pero los talentos y logros de May se extienden mucho más allá de su papel en una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Además de su destreza musical, también es un astrofísico de renombre, ya que obtuvo su doctorado en 2007. May cofundó el Día del Asteroide, una iniciativa global para crear conciencia sobre los peligros potenciales del impacto de un asteroide y cómo podemos prepararnos para ello. Esta importante causa fue reconocida por las Naciones Unidas y declarada fiesta oficial en 2016.

Al recibir su título de caballero, Sir Brian Harold May dijo: «Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más bien como un cargo, una misión, para seguir luchando por la justicia y ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante».

La impresionante carrera de May, tanto como solista como miembro de Queen, le ha ganado seguidores devotos y ha consolidado su lugar como un verdadero ícono del rock. Enhorabuena, Sir Brian Harold May.