Brian May reedita “Back To The Light”, su primer álbum en solitario

Casi 30 años han pasado desde la salida de Back To The Light, el primer álbum en solitario del legendario guitarra de Queen, Brian May. No disponible desde hace tiempo, ahora se reedita por fin en diferentes formatos (CD, vinilo, picture disc LP, cassette, streaming, descarga digital), supervisados por Justin Shirley-Smith y Kris Fredriksson.

El álbum se editará el 6 de agosto en vinilo de 180 g., 1 CD, 2 CD Deluxe, cassette y formatos digitales, con Out of the Light (temas adicionales, otras versiones) disponible en la caja, en el formato de 2 CDs y en digital.

Para marcar la ocasión de esta reedición, el álbum estará también disponible en una caja de edición coleccionista con un vinilo de color blanco, dos CDs, un libro de 32 páginas, una lámina decorativa de 30 cm., una tarjeta de descarga y un broche. Una edición limitada de esta misma caja se pondrá a la venta exclusivamente en la tienda online de Queen con la lámina firmada (1000 copias).

Back To the Light nos recuerda lo vital de la composición de May en Queen. Además de su inimitable toque de guitarra, las canciones que ha compuesto incluyen baladas como Save Me, temas de películas (Flash Gordon), ejercicios de blues Sleeping on the Sidewalk y numerosas canciones de potente rock – incluyendo por supuesto el icónico We Will Rock You.

Escucha el single Driven By You a continuación o en tu plataforma de streaming favorita: