Brian Wilson reinterpreta su clásicos al piano y nos presenta versión de “God Only Knows”

Artista: Brian Wilson

Disco: At My Piano

Sobre el disco

Se trata de un álbum de clásicos de su catálogo tocados únicamente en el piano.

Se publicará el 19 de noviembre a través de Decca e incluirá versiones a piano de Wouldn’t It Be Nice, In My Room, Don’t Worry Baby, California Girls, Surf’s Up, Good Vibrations o God Only Knows, entre otros.

¿Qué nos cuenta Brian Wilson?

“Teníamos un piano en nuestro salón y desde que tenía 12 años lo tocaba todos los días. Nunca recibí clases, fui completamente autodidacta. No puedo expresar del papel tan importante en mi vida que ha tenido el piano. Me ha traído comodidad, alegría y seguridad. Ha alimentado mi creatividad y mi naturaleza competitiva. Lo toco cuando estoy feliz o triste. Me encanta tocar delante de la gente y me encanta hacerlo también cuando nadie está escuchando. Honestamente, el piano y la música que compongo en él probablemente me hayan salvado la vida”, afirma.

God Only Knows, primer adelanto

Tracklist completo

01 God Only Knows

02 In My Room

03 Don’t Worry Baby

04 California Girls

05 The Warmth of the Sun

06 Wouldn’t It Be Nice

07 You Still Believe in Me

08 I Just Wasn’t Made for these Times

09 Sketches of Smile: Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up

10 Surf’s Up

11 Friends

12 Till I Die

13 Love and Mercy

14 Mt Vernon Farewell

15 Good Vibrations

Sobre Brian Wilson



Brian Douglas Wilson (nacido el 20 de junio de 1942) es un músico, cantante, compositor y productor de discos estadounidense que fundó los Beach Boys. A menudo llamado un genio por sus novedosos enfoques de la composición pop, su extraordinaria aptitud musical y su dominio de las técnicas de grabación, es ampliamente reconocido como uno de los compositores más innovadores y significativos del siglo XX.

Fuente: Wikipedia