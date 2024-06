Bright Eyes anuncian su nuevo disco «Five Dice, All Threes» y gira por Europa

El día no podría comenzar más tras el anuncio del décimo álbum de estudio de Bright Eyes, titulado Five Dice, All Threes. La banda, liderada por Conor Oberst, ha revelado que el lanzamiento está previsto para el 20 de septiembre, bajo el sello Dead Oceans. Este nuevo trabajo llega tras cuatro años de silencio discográfico, sucediendo al aclamado Down In The Weeds Where The World Once Was.

El single adelanto, Bells & Whistles es una muestra de la evolución sonora del grupo, con Oberst declarando que la canción es “una reflexión sobre los pequeños detalles de la vida que pueden parecer insignificantes o efímeros en su momento, pero que eventualmente terminan formando nuestro destino”. Además, el tema es descrito como un “himno animado que viaja desde Nueva York hasta L.A.”.

La colaboración de artistas como Cat Power, Matt Berninger de The National y Alex Orange Drink de The So So Glos añade un brillo especial al álbum, prometiendo una experiencia auditiva rica y diversa.

En apoyo a este lanzamiento, Bright Eyes ha programado una serie de conciertos por el Reino Unido y Europa, incluyendo ciudades como Wolverhampton, Londres, Nijmegen, Gante, Colonia, Berlín y Estocolmo. Como veis, no está previsto que vengan por España, pero esperamos que esta decisión cambien en los próximos meses.

Tracklist de Bright Eyes – Five Dice, All Threes