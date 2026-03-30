Bring Me The Horizon celebran su mayor concierto con un estreno global de 48 horas de ‘L.I.V.E. In São Paulo’

Bring Me The Horizon quieren que su mayor concierto hasta la fecha pueda vivirse como un acontecimiento global, y por eso han anunciado una emisión digital de 48 horas de L.I.V.E. In São Paulo, su ambicioso concierto‑película grabado en 2024 ante 50.000 personas en el Allianz Parque de la ciudad brasileña. Tras su breve paso por cines la semana pasada, el grupo ofrecerá un streaming mundial el 10 de abril, permitiendo que fans de todo el planeta compartan la experiencia en tiempo real con un chat integrado.

El proyecto, cuyo nombre completo es Live Immersive Virtual Experiment, fue codirigido por Oli Sykes y CiRCUS HEaD, y combina cámaras de cine, drones, metraje enviado por el público y cameos de personajes del universo visual de la serie POST HUMAN. La banda lo define como una experiencia “inmersiva y multiángulo”, pensada para capturar la magnitud de un show que recorre toda su evolución, desde los himnos de Sempiternal hasta los temas más recientes de la saga POST HUMAN.

Para acompañar el anuncio, BMTH han publicado también el vídeo completo de “Doomed”, una pieza de siete minutos que recoge uno de los momentos más emotivos del concierto, incluyendo el “Doomed Interlude”, un medley que repasa distintas etapas de su carrera. La película fue descrita por NME como “una declaración de grandeza” y un retrato que “mete al espectador en cada circle pit, cada estallido de emoción y cada declaración de amor”.

Tras su paso por cines en más de 35 países, L.I.V.E. In São Paulo llegará también en formato físico y como álbum el mismo 10 de abril, acompañado de nuevo merchandising. Todo ello mientras la banda continúa expandiendo su universo creativo: Sykes acaba de lanzar su productora de directo Patient Zero, han publicado la colaboración con Illenium “Slave To The Rithim” y preparan su gira norteamericana Ascension Program 2.

Bring Me The Horizon, una trayectoria que convirtió la reinvención constante en su mayor seña de identidad

Desde sus inicios en Sheffield, Bring Me The Horizon han pasado de ser una banda de deathcore adolescente a uno de los proyectos más influyentes del rock moderno. Con discos como Sempiternal, That’s The Spirit o Amo, han explorado sin miedo el metal, el pop, la electrónica y la experimentación, siempre con una ambición visual y conceptual que los ha convertido en referentes globales. Su serie POST HUMAN ha consolidado esa evolución, mezclando narrativa, estética futurista y colaboraciones inesperadas. En directo, su propuesta se ha transformado en un espectáculo total, donde tecnología, escenografía y emoción van de la mano. L.I.V.E. In São Paulo es la culminación de ese viaje: un documento que captura a una banda en su punto más alto, sin renunciar a seguir mutando.

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