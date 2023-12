Bring Me The Horizon se separa de Jordan Fish

La banda de rock de Sheffield Bring Me The Horizon ha anunciado el adiós de su teclista y percusionista Jordan Fish. Fish, quien se unió al grupo en 2012, ha sido una figura clave en la evolución del sonido de la banda, introduciendo elementos electrónicos que han marcado álbumes como Sempiternal de 2013 y también participó en la creación de That’s The Spirit (2015), amo (2019) y Post Human: Survival Horror (2020).

La banda agradeció a Fish por su contribución musical y le deseó suerte en sus futuros proyectos. Por su parte, Fish expresó su gratitud por los once años con la banda y su orgullo por los logros conjuntos. Aunque no se ha anunciado un reemplazo, el vocalista Oli Sykes ha adelantado un fragmento de una nueva canción, Kool-Aid, que formará parte del próximo álbum Post Human: NeX GEn.

Recordemos que el lanzamiento del disco se ha retrasado debido a circunstancias imprevistas, pero Sykes asegura que está cerca de completarse.