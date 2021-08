British Sea Power acortan su nombre, anuncian disco y estrenan nueva canción

Título del nuevo disco: Everything Was Forever

Artista: Sea Power, anteriormente conocidos como British Sea Power.

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2022

¿Por qué este cambio de nombre? La banda ha decidido cambiar su nombre para que deje de entenderse desde un punto de vista nacionalista.

“La banda ha estado pensando en cambiar su nombre durante años. Ha quedado claro que es posible malinterpretar el nombre British Sea Power como indicativo de un nacionalismo de naturaleza insular y patriótico. Veinte años después de su creación, Sea Power ahora navega libre de cualquier bandera nacional de conveniencia. El nuevo nombre de la banda es un modesto gesto de separación de la ola de nacionalismo grosero que ha atravesado nuestro mundo recientemente. Después de todo, este grupo siempre ha tenido una perspectiva internacionalista, como queda claro en varias canciones, entre las que destaca Waving Flags, un himno al congreso paneuropeo. El nombre Sea Power también es una abreviatura con la que la audiencia de la banda conoce al grupo desde hace mucho tiempo”, explican sobre esta decisión.

Más datos: Será el septimo álbum en la discografía de la banda británica y el primero desde que lanzasen Let the Dancers Inherit the Party en 2017.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Two Fingers.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 10 canciones:

01 Scaring at the Sky

02 Transmitter

03 Two Fingers

04 Fire Escape in the Sea

05 Dopplegänger

06 Fear Eats the Soul

07 Folly

08 Green Goddess

09 Lakeland Echo

10 We Only Want to Make You Happy

Sobre Sea Power

Formada en el año 2000, está actualmente formada por los hermanos Yan y Hamilton Wilkinson, Martin Noble, Matthew Wood, Abi Fry y Phil Sumner. Hasta el momento, han publicado The Decline of British Sea Power (2003), Open Season (2005), Do You Like Rock Music? (2008), Valhalla Dancehall (2011), Machineries of Joy (2013), Sea of Brass (2015) y Let the Dancers Inherit the Party (2017).