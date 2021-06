Brittany Howard presenta “Jaime Reimagined”, una nueva versión de su álbum en solitario

La vocalista de Alabama Shakes ha anunciado una nueva versión de su primer material discográfico en solitario Jaime, ahora con saldrá con el nombre Jaime Reimagined, habrá nuevos remixes y colaboraciones por diferentes artistas.

El 23 de julio podremos escuchar en formato digital el álbum y conocer las versiones finales de temas como Stay High por Childish Gambino, y a las colaboraciones de Common, Emily King y Syd de Internet. Como parte de un buen aperitivo, nos presentaron el remix de Little Dragon a la canción Presence y otro remix por parte de BadBadNotGood al tema Tomorrow.

Brittany Howard comentó a cerca del nuevo álbum: “Hacer a Jaime fue muy divertido para mí porque pude explorar tantos géneros musicales diferentes”, a lo que añadió: “No había reglas. Este proyecto de reimaginación no ha sido diferente. Me ha honrado que tantos artistas increíbles de todos los mundos musicales interpreten mis canciones de formas tan interesantes y diferentes”.

A continuación te dejamos con el remix de Little Dragon y el hecho por BadBadNotGood:

Lista de canciones de Jaime Reimagined:

13th Century Metal (Michael Kiwanuka Version)

Goat Head (EarthGangVersion)

Stay High (Childish Gambino Version)

Presence (Little Dragon Remix)

Short and Sweet (Bon Iver Remix)

Tomorrow (BadBadNotGood Remix)

Baby (Gitty Remix) [ft. Syd]

History Repeats (Georgia Anne Muldrow Geemix)

Georgia (J Most Remix) [ft. Emily King]

Stay High again.. (Fred again.. & Joy Anonymous Version)

He Loves Me (9th Wonder Remix) [ft. Common]

History Repeats (Jungle Remix)

Run to Me (Laura Mvula Version)