Broken Social Scene anuncian “Remember The Humans”, su primer álbum en casi una década

La influyente banda canadiense vuelve tras casi diez años sin material de estudio con Remember The Humans, que llegará el 8 de mayo y cuyo primer adelanto, “Not Around Anymore”, ya está disponible. El anuncio marca un nuevo capítulo para un colectivo que, desde principios de los 2000, redefinió el indie rock norteamericano con discos como You Forgot It In People y su homónimo de 2005.

El grupo recupera para este trabajo al productor David Newfeld, figura clave en su sonido expansivo y emocional de los años dorados. Según detalla la banda, el álbum nace en un momento de sobreestimulación y desconexión contemporánea, un terreno que Broken Social Scene siempre ha sabido traducir en arreglos densos, capas instrumentales y una sensibilidad comunitaria que pocas formaciones han logrado sostener en el tiempo.

El single «Not Around Anymore” funciona como una declaración de intenciones: un tema cálido, de tempo contenido, que invita a tomar distancia del ruido exterior y recuperar cierta intimidad emocional. La voz de Kevin Drew abre el corte con una reflexión sobre dejar atrás presiones y expectativas, en una línea que recuerda al tono introspectivo que el propio Drew ha explorado en sus trabajos en solitario.

La grabación del álbum estuvo marcada por un reencuentro personal entre Drew y Newfeld tras casi dos décadas sin trabajar juntos, un proceso atravesado también por la pérdida de sus madres, algo que aporta un trasfondo emocional evidente en el proyecto. Colaboran voces habituales del universo BSS como Feist, Lisa Lobsinger y Hannah Georgas, reforzando la idea de comunidad que siempre ha definido al colectivo.

En paralelo, la banda ha anunciado la gira norteamericana All The Feelings Tour, con Metric como co‑cabeza de cartel y Stars como invitados. El recorrido comenzará el 8 de junio en Austin y terminará el 7 de agosto en Toronto, con paradas destacadas como el Greek Theatre de Los Ángeles o el Brooklyn Paramount de Nueva York. La banda ha adelantado que habrá fechas en Reino Unido más adelante.

Tracklist de Broken Social Scene – Remember The Humans

‘Not Around Anymore’ ‘Only The Good I Keep’ ‘Mission Accomplished (Kingfisher)’ ‘The Call’ ‘Relief’ ‘And I Think Of You’ ‘This Briefest Kiss’ ‘Life Within The Ground’ ‘Hey Amanda’ ‘Paying For Your Love’ ‘What Happens Now’ ‘Parking Lot Dreams’

Cómo Broken Social Scene construyeron una de las comunidades creativas más influyentes del indie

Pocas bandas han encarnado la idea de comunidad musical como Broken Social Scene. Surgidos en Toronto a finales de los noventa alrededor de Kevin Drew y Brendan Canning, el proyecto creció hasta convertirse en un colectivo abierto que integró a figuras como Feist, Emily Haines (Metric), Amy Millan (Stars) o Charles Spearin, entre muchos otros. Su segundo álbum, You Forgot It In People (2002), no solo consolidó su identidad, sino que se convirtió en una referencia del indie de la época: un disco expansivo, emocional y arriesgado que Rolling Stone situó entre los mejores de la década.

El homónimo Broken Social Scene (2005) amplió esa fórmula con un sonido más denso y eléctrico, mientras que Forgiveness Rock Record (2010) mostró una versión más pulida y accesible, producida por John McEntire (Tortoise). A lo largo de los años, la banda ha alternado periodos de actividad intensa con pausas prolongadas, algo natural en un colectivo cuyos miembros mantienen carreras paralelas en proyectos como Metric, Stars o Do Make Say Think.

Con Hug of Thunder (2017), el grupo recuperó parte de su energía coral, y los EPs Let’s Try The After (2019) exploraron un enfoque más fragmentado pero igualmente emocional. Su influencia se extiende más allá de su discografía: han sido un punto de encuentro para músicos de distintas escenas y generaciones, y un ejemplo de cómo la colaboración puede convertirse en una forma de identidad artística.

Remember The Humans llega, por tanto, en un momento significativo: no como un regreso aislado, sino como la continuación natural de una historia marcada por la búsqueda constante de conexión, incluso en tiempos de desconcierto.

