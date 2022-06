Bruce Dickinson quiere un sustituto en Iron Maiden para cuando no pueda cantar más

El líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha empezado a divagar sobre su futuro al frente de una de las bandas más importantes del mundo. En una entrevista para la columna Wired del Daily Star, el cantante de 63 años ha adelantado la posibilidad de buscar un sustituto como voz líder de la formación. «Si el día de mañana no me siento capaz de cantar más de cuatro canciones cada noche me gustaría que los chicos [Iron Maiden] continuasen», ha declarado.

En cualquier caso, Dickinson rechaza de primeras una retirada absoluta de los escenarios. «Metería la cabeza de vez en cuando y el otro cantante haría el resto», comenta sobre un hipotético escenario futuro. Y continúa: «Cuando te fijas en Keith Richards, que sufre de artritis, no está en plena forma todas las noches pero tiene el apoyo de otros guitarristas. Son los Rolling Stones. No creo que le moleste a nadie».

Lo que sí rechaza tajantemente es seguir el modelo de, por ejemplo, ABBA y recurrir a un holograma propio: «Es como el infierno en la Tierra, de verdad que no le veo el sentido». Además, el británico ha confesado que querría voz y voto en la decisión: «Debería poder elegir mi sustituto». Dickinson no ha tardado en tranquilizar a los fans de la banda, asegurando que «nada de lo que he dicho va a pasar» en un futuro cercano. Es más, continúan con la vista puesta en el estudio: «Si no tienes música nueva te conviertes en un grupo de karaoke. Hay algunos grupos a los que no les importa parecerlo. Pero para nosotros ni está encima de la mesa, si no creas nada la gente pierde interés y te vuelves un fósil».

Iron Maiden publicó su álbum de estudio número 17, Senjutsu, en septiembre de 2021. La banda presentará su nuevo trabajo en una gira mundial, que hará parada en España el próximo 29 de julio en Barcelona, siendo su única fecha en España.

Sobre Iron Maiden

Referente de la nueva ola del metal británico de fines de los setenta junto a Judas Priest, Motörhead y Def Leppard, Iron Maiden es una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal. El grupo siempre se ha destacado por la punzante doble armonía de sus guitarras solistas y el carácter melódico de sus complejas composiciones, a menudo oscuras sagas inspiradas en la literatura fantástica, así como por su inconfundible arte gráfico protagonizado por la demoníaca mascota "Eddie". Varios de sus discos son considerados obras maestras del género, en particular The Number of the Beast (1982) y Powerslave (1984). A lo largo de su extensa trayectoria Iron Maiden ha gozado de una enorme popularidad y aún en pleno siglo XXI continuaba llenando estadios de todo el mundo y editando álbumes a la altura de su leyenda, como The Book of Souls (2015) y Senjutsu (2021).

Fuente: Apple Music

Discografía de Iron Maiden

Iron Maiden (1980)

Killers (1981)

The Number of the Beast (1982)

Piece of Mind (1983)

Powerslave (1984)

Somewhere in Time (1986)

Seventh Son of a Seventh Son (1988)

No Prayer for the Dying (1990)

Fear of the Dark (1992)

The X Factor (1995)

Virtual XI (1998)

Brave New World (2000)

Dance of Death (2003)

A Matter of Life and Death (2006)

The Final Frontier (2010)

The Book of Souls (2015)

Senjutsu (2021)

