Bruce Foxton de From The Jam se retira temporalmente por motivos de salud

Bruce Foxton, el bajista de The Jam y From The Jam, ha anunciado que se retira temporalmente de las giras debido a problemas de salud. A sus 68 años, Foxton ha tenido que someterse a una operación de urgencia, lo que le ha llevado a tomar esta decisión. En un comunicado, expresó su tristeza por no poder actuar con From The Jam hasta que se recupere por completo, agradeciendo al grupo por su apoyo y deseándoles éxito en su ausencia.

Foxton ha sido transparente sobre sus problemas de salud en el pasado, incluyendo su lucha con el tinnitus, una condición que causa un zumbido continuo en los oídos y puede llevar a la pérdida de audición. Este problema le ha obligado a usar un audífono durante las actuaciones en directo y ha afectado su vida social. Además, Foxton se sometió a una operación de cataratas en ambos ojos debido a dificultades para ver al público.

From The Jam, originalmente llamado The Gift, se formó en 2006 por el ex baterista de The Jam, Rick Buckler, junto a Russell Hastings y David Moore y ha estado tocando canciones de The Jam desde entonces. Foxton se unió al grupo más tarde ese mismo año, y juntos han lanzado varios álbumes, siendo el más reciente The Butterfly Effect en 2022.