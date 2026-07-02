Bruce Foxton, bajista fundador de The Jam, ha revelado que padece la enfermedad de Parkinson. El músico, de 70 años, hizo pública la noticia el martes 30 de junio a través de un comunicado en Facebook, después de haber cancelado varios conciertos el fin de semana anterior y de que circularan rumores sobre una posible hospitalización.

Foxton explicó que el diagnóstico surgió durante el seguimiento médico de su cáncer, tratado desde 2023: «No es ningún secreto que he pasado por tratamiento contra el cáncer y que sigo haciéndome revisiones periódicas para controlarlo. Sin embargo, lo que no sabíais es que el propio tratamiento provocó algunos problemas importantes, y las investigaciones sobre ello destaparon que ahora me enfrento a un futuro viviendo con la enfermedad de Parkinson».

El bajista, conocido por temas como «Going Underground», «Town Called Malice» y «David Watts», también aclaró los motivos de la cancelación de sus últimos conciertos: una ola de calor combinada con una infección respiratoria le obligó a guardar reposo por prescripción médica, aunque negó haber sido hospitalizado. Pese al golpe que supone el diagnóstico, Foxton se mostró decidido a seguir sobre los escenarios con su nueva banda.

«Ha sido un shock enorme»: el comunicado íntegro

En su mensaje, Foxton fue especialmente franco sobre el impacto emocional de la noticia: «Como sabrá cualquiera que esté lidiando con este diagnóstico, es un shock enorme, y me está costando mucho asimilarlo y aceptar que mi cuerpo y mi mente están lidiando con algo completamente fuera de mi control», escribió. «Tengo que gestionar los retos a los que me enfrento física y mentalmente cada día, y hay días mejores que otros».

El músico también recordó lo duro que fue, en mayo de 2025, aceptar que ya no podía seguir de gira con From The Jam, la banda que formó junto al batería Rick Buckler en 2007. Sin embargo, encontrar la medicación adecuada le ha dado, en sus propias palabras, «otra oportunidad» de seguir haciendo lo que ama. Agradeció especialmente el cariño recibido en sus conciertos más recientes y se comprometió a seguir tocando en directo «todo el tiempo que sea capaz».

Una nueva etapa entre bajas médicas y una banda de veteranos

La salud de Foxton ha sido una montaña rusa en los últimos años. Tras hacer pública su lucha contra un ganglio linfático canceroso en 2023 y someterse a inmunoterapia, se vio obligado a alejarse temporalmente de los escenarios con From The Jam en agosto de 2024. Finalmente, en mayo de 2025 anunció su retirada definitiva de esa formación, coincidiendo con las últimas fechas de su gira de despedida.

Lejos de colgar el bajo, Foxton regresó a los directos en 2026 al frente de una nueva All-Star Band integrada por Mark Brzezicki (batería, conocido por Big Country), Craig Joiner (guitarra y voz, de Romeo’s Daughter) y Andy Fairclough (teclados, de Secret Affair). Con ellos ha recorrido salas emblemáticas como el Cavern Club de Liverpool o la Cadogan Hall de Londres, repasando tanto clásicos de The Jam como temas de su etapa en Stiff Little Fingers, la banda a la que perteneció durante más de 15 años tras la disolución de The Jam en 1982.

The Jam, Rick Buckler y una herida aún abierta

La noticia llega apenas un año después de la muerte de Rick Buckler, batería y cofundador de The Jam junto a Foxton y Paul Weller, fallecido en febrero de 2025 a los 69 años tras una breve enfermedad. Weller, con quien Buckler no mantenía relación desde la disolución de la banda en los 80, reconoció públicamente su «arrepentimiento» por no haber hablado con él antes de su muerte, calificando la pérdida como «un momento que cambió la perspectiva» pese a las décadas de distancia.

The Jam, formada en Woking en 1976, se convirtió en una de las bandas más influyentes de la escena mod y punk-pop británica, con cuatro números uno en el Reino Unido y álbumes como All Mod Cons o Sound Affects. Su legado sigue vivo tanto en el trabajo posterior de Weller como en las giras homenaje que Foxton ha mantenido activas durante casi dos décadas, primero con Buckler y ahora con una nueva generación de músicos.

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