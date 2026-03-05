Bruce Johnston pone fin a seis décadas con The Beach Boys y abre un nuevo capítulo creativo

La salida de Bruce Johnston de The Beach Boys marca el final de una era que parecía inagotable. Tras más de sesenta años ligado a la mítica banda californiana, el músico ha decidido cerrar esta etapa para centrarse en la composición y en nuevos proyectos personales, tal y como confirmó en declaraciones a Rolling Stone recogidas por Pitchfork. Su marcha deja a Mike Love como único miembro original en la formación de gira, un dato que subraya el peso histórico del anuncio.

Johnston se unió al grupo en 1965 para sustituir en directo a Brian Wilson, y ese mismo año dejó su primera huella en el estudio con su aportación vocal a “California Girls”. Con el tiempo, su papel se consolidó hasta convertirse en pieza clave del engranaje creativo, firmando composiciones tan relevantes como “Wild Honey”, “Surf’s Up” o “Pet Sounds”. Su trayectoria no estuvo exenta de turbulencias: en 1972 fue apartado temporalmente tras un conflicto con el entonces mánager Jack Rieley, lo que le llevó a explorar una carrera en solitario con el álbum Going Public y varios singles orientados a la pista de baile.

El regreso llegó en 1978, cuando Brian Wilson le pidió volver para trabajar en L.A. (Light Album), disco del que Johnston terminó siendo productor único. Desde entonces, su presencia se convirtió en un pilar estable del directo y en un puente entre distintas generaciones de fans. Ahora, a sus 80 años, el músico asegura que ha llegado el momento de centrarse en lo que más disfruta: escribir canciones y desarrollar una nueva faceta de charlas y apariciones públicas. “Es hora de la Parte Tres de mi larga carrera musical… puedo escribir canciones para siempre y esperad a escuchar lo que viene”, afirmó en un comunicado, añadiendo que prepara una etapa de conferencias inspirada en la reinvención tardía de Cary Grant, con la ayuda de John Stamos.

Aun así, Johnston no se despide del todo. “Esto no es un adiós, es un hasta pronto… Estoy agradecido para siempre de formar parte del legado musical de The Beach Boys”, aseguró, confirmando que participará en actuaciones especiales como la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos en el Hollywood Bowl. Por su parte, Mike Love destacó su talento y dejó la puerta abierta a futuras colaboraciones en estudio: “Tengo plena confianza en que producirá gran música”, afirmó.

El relevo en la gira lo tomará Chris Cron, vocalista del grupo tributo Pet Sounds Live, que lleva semanas acompañando a la banda para integrarse en la dinámica del directo. Un movimiento que simboliza la transición entre legado y continuidad, algo que The Beach Boys han sabido gestionar durante décadas.

Bruce Johnston, una vida dedicada a la melodía y al legado de la música estadounidense

La carrera de Bruce Johnston es una de las más singulares y longevas del pop norteamericano. Nacido en 1942, comenzó como músico de sesión y compositor antes de unirse a The Beach Boys en 1965, donde se convirtió en una figura esencial tanto en el estudio como en el escenario. Su habilidad para las armonías vocales y su sensibilidad melódica lo llevaron a firmar canciones icónicas dentro y fuera de la banda, además de colaborar con artistas como Barry Manilow, para quien escribió el éxito “I Write the Songs”. Su discografía incluye trabajos en solitario como Going Public, además de su participación en álbumes fundamentales del grupo como Pet Sounds, Surf’s Up, Wild Honey o L.A. (Light Album). Su salida de la banda no supone un cierre, sino una evolución natural en una trayectoria marcada por la creatividad constante y un profundo amor por la composición.

