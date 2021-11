Bruce Springsteen and The E Street Band anuncian la edición de «Legendary 1979 No Nukes Concerts»

Artista

Bruce Springsteen and the E Street Band

¿Por qué son noticia?

El estadounidense y su banda de acompañamiento han anunciado Legendary 1979 No Nukes Concerts, una película que incluye diez interpretaciones inéditas de los conciertos benéficos MUSE en el Madison Square Garden de 1979, con secuencias enteras en vídeo del set completo de la banda por primera vez.

Sobre la publicación de la película

Se publica este material por primera vez, y a nivel mundial. Disponible en formato digital el 16 de noviembre y en Blu-Ray™ y DVD el 19 de noviembre. El alquiler digital comienza el 23 de noviembre en todas las plataformas digitales.

Sobre los conciertos

El film, una combinación de dos actuaciones capturadas durante los conciertos de varios días de «No Nukes», contiene la intensidad de una maratón en el concierto de 90 minutos que ofrecieron Bruce Springsteen y The E Street Band. Entre lo más destacado, encontramos las versiones en ese momento inéditas de «The River» y «Sherry Darling,» clásicos del directo como «Badlands,» «Born To Run» y «Thunder Road,» y versiones de «Rave On» de Buddy Holly y una versión de «Stay» de Maurice Williams, con Jackson Browne, Tom Petty y Rosemary Butler como invitados especiales. El famoso productor de cine Jon Kilik –parte del equipo de cámaras en los conciertos No Nukes, y también autor de las notas que acompañan este lanzamiento– recuerda que la magia estaba en el aire. La energía en el escenario y la que tenía la gente superaba cualquier medición o descripción. «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» fue grabado mientras Springsteen y The E Street Band estaban en medio de la grabación de The River y poco después de terminar su primera gira de éxito Darkness Tour en 1978, por lo que este evento se convierte en la singular ocasión de ver a los futuros miembros del Rock&Roll Hall of Fame en pleno ascenso de su popularidad.

Bruce Springsteen and the E Street Band – Badlands

Tracklist del disco

1. Prove It All Night

2. Badlands

3. The Promised Land

4. The River

5. Sherry Darling

6. Thunder Road

7. Jungleland

8. Rosalita Come Out Tonight

9. Born To Run

10. Stay

11. Detroit Medley

12. Quarter To Three

13. Rave On

Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha sabido combinar magistralmente una natural exuberancia musical y escénica con letras sombrías sobre la dura vida de la gente común de su país y un perfeccionismo obsesivo a la hora de grabar sus discos. Al frente de su fiel E Street Band, Springsteen se convertiría en ícono absoluto del rock norteamericano, ofreciendo conciertos tan antológicos como interminables y editando álbumes extraordinarios como Born to Run (1975), The River (1980) o Born in The USA (1983). Menos prolífico desde los noventa, Springsteen ha mantenido su reputación intacta gracias a sus giras por todo el mundo y ha ido alternando nuevos discos con cuidadas reediciones de sus clásicos. En 2016 publicó su autobiografía y en 2020 regresó con Letter To You, su más reciente álbum de estudio.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!