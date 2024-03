Bruce Springsteen anuncia una nueva recopilación de sus mejores canciones

El ícono del rock de Nueva Jersey, Bruce Springsteen, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum recopilatorio, Best of Bruce Springsteen, previsto para el 19 de abril. Este álbum digital abarca la impresionante carrera de Springsteen, comenzando con dos temas de su debut en 1973 y culminando con canciones de su último álbum de estudio de 2020, Letter to You.

La portada del álbum, capturada por Eric Meola durante las sesiones de Born to Run, encapsula la esencia del artista. Además, las ediciones físicas incluirán notas de Erik Flannigan, ofreciendo una perspectiva más profunda del legado de Springsteen.

Conocido por su larga carrera llena de éxitos como Born to Run, Streets of Philadelphia, Born in the U.S.A. o Dancing in the Dark, por nombrar algunas, Springsteen ha sido una voz constante en la música, narrando la experiencia americana con autenticidad y pasión. A pesar de un breve paréntesis en 2023 debido a problemas de salud, Springsteen y The E Street Band retoman su gira en marzo, prometiendo más noches de música inolvidable que tendrán parada en España los días 12, 14 y 17 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y los días 20 y 22 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Os dejamos con el tracklist de este nuevo recopilatorio:

01 Growin’ Up

02 Spirit in the Night

03 Rosalita (Come Out Tonight)

04 4th of July, Asbury Park (Sandy)

05 Born to Run

06 Tenth Avenue Freeze-Out

07 Thunder Road

08 Badlands

09 Prove It All Night

10 The River

11 Hungry Heart

12 Atlantic City

13 Glory Days

14 Dancing in the Dark

15 Born in the U.S.A.

16 Brilliant Disguise

17 Tougher Than the Rest

18 Human Touch

19 If I Should Fall Behind

20 Living Proof

21 Streets of Philadelphia

22 The Ghost of Tom Joad

23 Secret Garden

24 The Rising

25 Long Time Comin’

26 Girls in Their Summer Clothes

27 The Wrestler

28 We Take Care of Our Own

29 Hello Sunshine

30 Ghosts

31 Letter to You