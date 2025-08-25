Bruce Springsteen desentierra «Lonely Night in the Park» para celebrar los 50 años de «Born to Run»

El legendario Bruce Springsteen ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento oficial de Lonely Night in the Park, un tema inédito de las sesiones de grabación de su icónico álbum Born to Run, que celebra su 50º aniversario este 25 de agosto de 2025. Grabada en 1975 en el estudio Record Plant de Nueva York junto a la E Street Band, la canción estuvo a punto de formar parte del disco, pero fue descartada en favor de Meeting Across the River tras un intenso debate entre el entonces mánager Mike Appel y el productor Jon Landau, según relata el libro Down Thunder Road: The Making of Born to Run.

La versión ahora publicada, disponible en streaming y descarga digital, incluye overdubs recientes de Steve Van Zandt y Ron Aniello, manteniendo la voz original de Springsteen de 1975. Con un sonido épico característico de la época, Lonely Night in the Park evoca noches juveniles en la costa de Nueva Jersey. Acompañando el lanzamiento, se han compartido fotos inéditas de Eric Meola de la sesión de portada de Born to Run.

La celebración del 50º aniversario incluye un simposio en la Universidad de Monmouth del 2 al 7 de septiembre, con conferencias, un concierto de Max Weinberg y proyecciones de material inédito de 1975. Además, Peter Ames Carlin ha publicado Tonight in Jungleland, un libro que explora la creación de Born to Run. Este lanzamiento reafirma el legado de un álbum que marcó la carrera de Springsteen.

Bruce Springsteen, el alma de la clase trabajadora en el rock

Bruce Springsteen, conocido como «The Boss», ha definido el rock estadounidense con su energía cruda y letras que capturan el alma de la clase trabajadora. Nacido en 1949 en Nueva Jersey, debutó en 1973 con Greetings from Asbury Park, N.J., un álbum que mezclaba folk, rock y poesía urbana, seguido de The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Pero fue Born to Run (1975), grabado con la E Street Band, lo que lo catapultó a la fama, con himnos como Thunder Road y Jungleland. Su estilo, una fusión de heartland rock y narrativas sobre sueños rotos, lo consolidó como voz de los desamparados. Discos como Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980) profundizaron en temas de lucha y redención, mientras Born in the U.S.A. (1984), con hits como Dancing in the Dark, lo convirtió en un ícono global, vendiendo más de 15 millones de copias solo en EE.UU.

En las décadas siguientes, Springsteen exploró sonidos más introspectivos en Nebraska (1982) y The Ghost of Tom Joad (1995), alternando con obras épicas como The Rising (2002), inspirada en el 11-S. Su discografía, que abarca más de 20 álbumes de estudio, incluye Wrecking Ball (2012) y Letter to You (2020), mostrando su vigencia. Ha ganado 20 premios Grammy, un Oscar y el Kennedy Center Honor. Con giras maratónicas junto a la E Street Band y proyectos como su autobiografía Born to Run y el espectáculo Springsteen on Broadway, sigue siendo un titán del rock a los 75 años.

