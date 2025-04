Bruce Springsteen desentierra un tesoro: siete álbumes inéditos llegan con “Tracks II: The Lost Albums”

Bruce Springsteen ha hecho un gran anuncio que ha hecho temblar los cimientos de la música: el jueves 3 de abril de 2025, anunció el lanzamiento de Tracks II: The Lost Albums, una colección monumental de siete discos inéditos que verá la luz el 27 de junio de 2025 a través de Sony Music. Con 83 canciones (¡74 de ellas completamente nuevas!). Este proyecto no solo es un regalo para los fans, sino un hito en la carrera de uno de los iconos más grandes de la historia del rock.

En un video teaser publicado en Instagram, Springsteen, ahora a sus 75 años, compartió su emoción: «Durante la pandemia, decidí completar todo lo que tenía en mi bóveda. Estos son álbumes perdidos, discos completos que incluso llegaron a estar mezclados, pero que nunca lancé». Y así, lo que comenzó como un secreto guardado para él y unos pocos amigos cercanos ahora se convierte en un acontecimiento que nadie querrá perderse.

Una odisea musical de 1983 a 2018

Tracks II: The Lost Albums abarca material grabado entre 1983 y 2018, ofreciendo una ventana fascinante a las etapas menos conocidas de Springsteen. Cada álbum tiene su propia historia y sonido único, desde las sesiones experimentales de LA Garage Sessions ’83, con un enfoque lo-fi que conecta Nebraska con Born in the U.S.A., hasta el melancólico Twilight Hours, un pop orquestado con influencias cinematográficas que recuerda a Western Stars.

Otros highlights incluyen Streets of Philadelphia Sessions, un viaje oscuro con sintetizadores y ritmos electrónicos relacionado con la banda sonora de la película Philadelphia (1993); Faithless, una banda sonora para una película que nunca existió; Somewhere North of Nashville, con un toque country que evoca las raíces de Springsteen; Inyo, con influencias latinas y cuentos de frontera; y Perfect World, una joya colaborativa con Joe Grushecky que incluye el adelanto ya disponible, Rain In The River, un tema que captura el sabor y estilo típico de la E Street Band.

Más que música: un legado en caja

Este lanzamiento no es solo sobre canciones. Tracks II: The Lost Albums estará disponible en ediciones de lujo que incluyen 7 CDs o 9 LPs, acompañados de un libro de tapa dura de 100 páginas con fotos raras, notas del ensayista Erik Flannigan y una introducción personal de Springsteen. Para los fans con presupuesto más ajustado, hay una versión seleccionada, Lost and Found: Selections from The Lost Albums, con 20 de las mejores canciones en CD o doble LP.

Un momento histórico para los fans

Los medios como The New York Times, BBC News y Forbes ya están celebrando este anuncio como un momento histórico. En redes sociales, los fans han mostrado su de emoción, con publicaciones como “Finalmente, The Boss nos da lo que siempre quisimos”. Y no es para menos: después del éxito de Tracks (1998), que lanzó 66 canciones inéditas, Tracks II promete ser aún más grande.

Springsteen también está en un momento dulce. Mientras prepara este lanzamiento, tiene programada una gira europea con la E Street Band que comenzará el 17 de mayo de 2025 en Manchester y terminará el 3 de julio de 2025 en Milán. Y no olvidemos que su biografía cinematográfica, Deliver Me From Nowhere, con Jeremy Allen White en el papel principal, está en producción, añadiendo aún más brillo a su legado.

¿Por qué es tan relevante Tracks II: The Lost Albums?

Estos no son descartes ni demos. Son álbumes completos, cada uno con su propia visión, que Springsteen guardó por décadas porque, como él mismo dice, “solo lanzaba lo esencial”. Ahora, con una perspectiva renovada, siente que es el momento de compartir estas joyas. Desde el crudo LA Garage Sessions ’83 hasta el experimental Faithless, cada disco es una pieza del rompecabezas que completa la historia de uno de los mayores narradores de nuestra época.

Así que, queridos lectores, marcad vuestros calendarios para el 27 de junio de 2025 y preparaos para sumergiros en este tesoro perdido. Tracks II: The Lost Albums no es solo música; es el corazón y el alma de Bruce Springsteen desvelados en 83 canciones que nos recuerdan por qué sigue siendo, sin duda, el jefe.