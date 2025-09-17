Bruce Springsteen desnuda su alma en la gran pantalla: llega el nuevo trailer de la película sobre «Nebraska»

La historia detrás de uno de los discos más crudos y personales de Bruce Springsteen llega al cine con Springsteen: Deliver Me From Nowhere, una película que se estrenará el próximo 24 de octubre y que promete mostrar al “Jefe” como nunca antes lo habíamos visto.

Durante la gala de los Emmy 2025 se presentó un nuevo tráiler oficial, protagonizado por Jeremy Allen White en el papel de Springsteen y Jeremy Strong como su mánager, Jon Landau. La banda sonora del avance está marcada por Atlantic City, uno de los temas más emblemáticos del álbum Nebraska (1982), grabado por Springsteen en solitario con una grabadora de cuatro pistas en su casa de Nueva Jersey.

El director Scott Cooper, conocido por su enfoque intimista en películas como Crazy Heart, ha definido este proyecto como “el mayor honor” de su carrera. Según Cooper, Nebraska representa el momento en que Springsteen eligió “la verdad sobre las expectativas”, alejándose del éxito comercial para explorar su lado más vulnerable.

El reparto incluye a Marc Maron como el productor Chuck Plotkin, Johnny Cannizzaro como Steven Van Zandt, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Doug, Odessa Young como Faye (interés amoroso), Gaby Hoffman como su madre, Adele, y David Krumholtz como el ejecutivo discográfico Al Teller.

La película está basada en el libro homónimo de Warren Zanes, que ya exploraba el proceso creativo detrás de Nebraska, un disco que se alejó del sonido de la E Street Band para sumergirse en historias de criminales, desesperanza y redención. El filme no busca glorificar al ícono del rock, sino retratar al hombre que se enfrentó a sí mismo en silencio, lejos de los focos.

Una apuesta cinematográfica que, más que un biopic, se presenta como una introspección artística. Y si el tráiler es un indicio, Springsteen: Deliver Me From Nowhere podría convertirse en una de las películas musicales más honestas de los últimos años.

Bruce Springsteen: cinco décadas de rock, poesía y resistencia

Bruce Springsteen, apodado “The Boss”, es mucho más que una figura del rock: es un narrador de la América profunda, un cronista de los sueños rotos y las esperanzas persistentes. Desde su debut en 1973 con Greetings from Asbury Park, N.J., su carrera ha estado marcada por una mezcla de energía escénica desbordante y letras cargadas de humanidad. Su alianza con la E Street Band dio forma a clásicos como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980), donde el rock se funde con el folk y el soul para retratar vidas comunes con una épica emocional. Con Born in the U.S.A. (1984), alcanzó el estatus de ícono global, vendiendo más de 30 millones de copias y convirtiéndose en uno de los discos más influyentes del siglo XX.

Pero Springsteen nunca se conformó con el éxito comercial. En Nebraska (1982) y The Ghost of Tom Joad (1995), se alejó del sonido de estadio para explorar el desamparo y la introspección con una crudeza acústica. Su discografía incluye más de 20 álbumes de estudio, cinco en directo y decenas de sencillos que han marcado generaciones. En trabajos como The Rising (2002) y Wrecking Ball (2012), abordó temas como el duelo post-11S y la crisis económica, reafirmando su compromiso con lo social. A sus más de 70 años, sigue girando, grabando y escribiendo con la misma pasión que lo convirtió en leyenda. Porque si algo define a Bruce Springsteen, es su capacidad para hacer del rock una forma de resistencia poética.

