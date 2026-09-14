Bruce Springsteen ha confirmado que tiene no uno, sino dos discos nuevos en marcha, y que el orden en que van a salir no es casual. «Estoy trabajando en un par de discos. Terminé uno, y está listo. Estoy en proceso con este otro, que por la naturaleza del material sentí que debía salir primero», ha explicado a la revista Rolling Stone. Sobre si se trata de un disco en solitario o con la E Street Band, se ha limitado a decir: «Es una sorpresa».

Es la primera vez que Springsteen publica nueva música propia desde Only the Strong Survive (2022), su disco de versiones de soul. El segundo álbum, el que deliberadamente deja para después, lo describe como «no relevante en el tiempo» — es decir, algo que puede salir en cualquier momento sin perder sentido. El primero, en cambio, es el que «por la naturaleza del material» no podía esperar.

El anuncio llega la misma semana en que Springsteen ha publicado un vídeo de 37 minutos grabado en la última noche de la gira «Land of Hope and Dreams» en Filadelfia, la más abiertamente política de su carrera y que le valió que Donald Trump pidiera boicotear sus conciertos. En el comunicado que acompaña el vídeo no ha suavizado el tono: habla de defender «la Constitución, la Declaración de Derechos y nuestra sagrada democracia, que están siendo atacadas por un presidente fuera de la ley y su régimen».

Bruce Springsteen: el año en que dejó de medir las palabras

A sus 76 años, Springsteen lleva medio siglo construyendo un personaje, el cronista de la América obrera, que este año ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias. «Land of Hope and Dreams» no escondió sus intenciones políticas desde el anuncio, y las reacciones, a favor y en contra, no se han hecho esperar. Preguntado por Rolling Stone si asumía perder seguidores por ello, respondió sin rodeos que siempre ha hecho los discos que ha querido hacer y ha salido después a buscar a su público. Dos discos nuevos, uno de ellos con prisa por salir, sugieren que esa actitud no va a cambiar ahora.

¿Qué tipo de disco «no puede esperar» en 2026: uno político, o simplemente uno que su autor ya no quiere guardar en un cajón?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.