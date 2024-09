Bruce Springsteen lanza disco en directo de su actuación en el Sea.Hear.Now Festival 2024

Bruce Springsteen ha publicado un disco en directo de su actuación en el Sea.Hear.Now Festival 2024 en Asbury Park, Nueva Jersey. El concierto, que tuvo lugar el 15 de septiembre, incluyó un set de 30 canciones que abarcó toda su carrera y algunas versiones. Por el momento, el álbum está disponible en streaming y compra en formato físico a través de nugs.net.

El festival fue un regreso a casa para Springsteen y la E Street Band, quienes comenzaron su carrera en la zona de Asbury Park. Entre los momentos destacados del concierto que quedarán reflejados para siempre en este nuevo disco en directo de Bruce Springsteen, se encuentran interpretaciones de Lonesome Day, Blinded by the Light, Born to Runy Dancing in the Dark. Además, Patti Scialfa, esposa de Springsteen, se unió a la banda en el escenario para interpretar Tougher than the Rest.

El evento también incluyó una aparición sorpresa de Springsteen en el concierto de la Tangiers Blues Band el 14 de septiembre en el Stone Pony, donde interpretó varias versiones de clásicos como Lucille de Little Richard y Boom Boom Boom de John Lee Hooker.

Os dejamos con el setlist completo de aquella noche que ya ha sido documentada musicalmente para la historia:

‘Lonesome Day’ ‘Blinded by the Light’ ‘Does This Bus Stop at 82nd Street?’ ‘Growin’ Up’ ‘The Promised Land’ ‘Spirit in the Night’ ‘Thundercrack’ ‘The E Street Shuffle’ ‘4th of July, Asbury Park (Sandy)’ ‘Hungry Heart’ ‘Local Hero’ ‘Atlantic City’ ‘Tougher than the Rest (con Patti Scialfa)’ ‘Long Walk Home’ ‘Racing in the Street’ ‘Because the Night’ (versión de Patti Smith) ‘She’s the One’ ‘Wrecking Ball’ ‘The Rising’ ‘Badlands’ ‘Thunder Road’

Primeros bises

‘Meeting Across the River’ ‘Jungleland’ ‘Born to Run’ ‘Rosalita (Come Out Tonight)’ ‘Bobby Jean’ ‘Dancing in the Dark’ ‘Tenth Avenue Freeze-Out’ ‘Twist and Shout’ (versión de The Top Notes)

Segundos bises