Bruce Springsteen será galardonado con el premio Woody Guthrie 2021

El próximo 13 de mayo el cantautor norteamericano Bruce Springsteen recibirá el premio Woody Guthrie 2021. Este galardón lo otorga anualmente el Woody Guthrie Center (WGC) para premiar al artista que mejor abandera el espíritu de la leyenda del folk de la que recibe el premio su nombre. La crisis sanitaria obliga a que el acto de entrega se realice de forma telemática mediante un directo destinado a los miembros del WGC.

En un comunicado de prensa Bruce Springsteen se confesaba agradecido y honrado por recibir el galardón. “Woody escribió algunas de las mejores canciones sobre las dificultades que tiene Estados Unidos por vivir sus ideales de forma convincente. Es una de mis influencias e inspiraciones más importantes“, relata el músico americano.

Desde el WGC, Deana McCloud, su directora, afirma que Springsteen es como “un verdadero hijo para Woody Guthrie” por su función de “observador de la condición humana y reportero de la situación de la gente común“. El WGC considera a Bruce Springsteen como continuador del legado de Guthrie al tratar sus canciones sobre las dificultades de vivir en Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de Woody Guthrie Publications e hija del icono folk, Nora Guthrie, recibe al nuevo “hermano” de esta familia simbólica con alabanzas: “Gracias por preocuparte y por hacerte oír”. Además, la organización del WGC se considera fan de la versión que hizo Springsteen junto a Pete Seeger del tema de Guthrie This Land is Your Land para la inauguración presidencial de Obama como presidente de Estados Unidos.

Otros artistas que han recibido el premio Woody Guthrie en otras ediciones han sido, por ejemplo, Joan Baez, Chuck D, John Mellencamp, Kris Kristofferson, Mavis Staples o Pete Seeger.