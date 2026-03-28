Bruce Springsteen prepara una gira abiertamente política y asegura que está listo para «reacciones negativas»

Bruce Springsteen vuelve a encender motores y esta vez lo hace sin esconder sus intenciones: su nueva gira estadounidense, Land Of Hope And Dreams, será abiertamente política. El propio artista lo ha confirmado en una entrevista previa al arranque del tour en Minneapolis, donde ha explicado que los conciertos estarán “muy marcados por lo que está pasando en el país” y que no piensa suavizar su mensaje para evitar polémicas. “Hago lo que quiero hacer, digo lo que quiero decir y luego la gente puede decir lo que quiera. Esas son las reglas de mi juego. Y me parece bien”, afirma con la seguridad de quien lleva décadas ocupando un lugar central en la cultura estadounidense.

El músico, crítico declarado del presidente Donald Trump, ha descrito la gira como una celebración y una defensa de los valores democráticos del país, visitando ciudades como Portland, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Nueva York o Washington D.C. En su anuncio original ya había dejado clara su postura: la Constitución, el sueño americano y la idea de comunidad están, según él, bajo ataque. Y aunque la Casa Blanca respondió llamándolo “perdedor” y acusándolo de padecer “síndrome de trastorno por Trump”, Springsteen no parece dispuesto a rebajar el tono.

En la entrevista, el artista insiste en que estos son los momentos en los que la E Street Band cobra más sentido: “La banda está hecha para tiempos difíciles. Siempre lo estuvo. Estos son los momentos en los que podemos aportar valor real a la comunidad”. Por eso ha construido un setlist que gira en torno a esa idea de resistencia, propósito y compromiso social. Y sí, sabe que su postura puede incomodar a parte de su público, pero no le preocupa: “No me paso el día pensando en si voy a perder a una parte de la audiencia. Las reacciones negativas son parte del trabajo. Estoy preparado para todo eso”.

En las últimas semanas, Springsteen ha intensificado su discurso. Ha criticado el despliegue de ICE tras la muerte de Renee Good en Minneapolis, ha publicado la canción de protesta “Streets Of Minneapolis” y la ha estrenado en directo en un concierto benéfico organizado por Tom Morello, quien además lo acompañará en todas las fechas del tour. También ha autorizado el uso de “Born In The U.S.A.” en un vídeo contra ICE y ha reiterado su apoyo al movimiento No Kings.

El Boss lo resume en un mensaje reciente dirigido a sus seguidores: la gira quiere llevar “esperanza sobre miedo, democracia sobre autoritarismo, ética sobre corrupción y unidad sobre división”. Una declaración de intenciones que convierte este tour en uno de los más cargados de significado de su carrera.

Bruce Springsteen, una trayectoria que convirtió la épica del rock en un compromiso social inquebrantable

Desde los años 70, Bruce Springsteen ha construido una de las carreras más influyentes del rock estadounidense. Con discos como Born To Run, Darkness On The Edge Of Town, The River o Nebraska, ha narrado la vida de la clase trabajadora, la identidad americana y las tensiones sociales del país con una mezcla única de épica, vulnerabilidad y energía de directo. Su alianza con la E Street Band ha dado forma a algunos de los conciertos más legendarios de la historia del rock, mientras que su activismo político y social ha acompañado cada etapa de su trayectoria. En el siglo XXI ha seguido ampliando su legado con trabajos como The Rising, Wrecking Ball o Letter To You, reafirmando su papel como cronista de su tiempo. Su nueva gira política no es una excepción: es la continuación natural de una vida dedicada a la música y al compromiso.

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