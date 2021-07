Bruno Mars y Anderson. Paak publican una nueva canción de Silk Sonic

Silk Sonic, el proyecto paralelo de las megaestrellas Bruno Mars y Anderson .Paak, ha dado otro fruto dentro de su producción. Se trata de Skate, que se suma al único sencillo que tenían hasta la fecha, Leave the Door Open. Esta previsto que ambos cortes formen parte del primer álbum debut del dúo, An Evening With Silk Sonic, previsto para este 2021.

El vídeo que acompaña a Skate está dirigido conjuntamente por el propio Mars junto a Florent Dechard. La esencia bailable de los Jackson 5 impregna toda la canción y el vídeo bebe de los 70, con estética vintage y los componentes de Silk Sonic a las percusiones.

Leave the Door Open se publicó a principios de marzo y se colocó instantáneamente en el número uno de la lista Billboard Hot 100. El dúo ha hecho gala de este tema en directo en tres ocasiones: los premios BET, los galardones de la emisora iHeart y, finalmente, los Grammy.

Del álbum debut de la banda se sabe más bien bien poco. Además de los dos sencillos publicados, también se difundió en marzo una intro al disco. Aunque no hay fecha efectiva ni anuncio oficial del mismo, tanto Mars como .Paak han ido dejando pistas indirectas sobre la futura existencia de un primer álbum. Para Bruno Mars sería su primer larga duración desde 24K Magic (2016) y para Anderson .Paak desde Ventura (2019).

