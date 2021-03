Silk Sonic será el nombre del proyecto conjunto de Bruno Mars y Anderson Paak, quienes además han anunciado la fecha de lanzamiento del single que presentará el primer álbum que realizan conjuntamente.

El día elegido es el viernes 5 de Marzo, y por si fuera poca la expectación que ya han creado, la canción tiene también una colaboración especial de Bootsy Collins, quien fuese miembro de dos bandas icono del funk ácido, Parliament y Funkadelic junto al gran George Clinton y The Parliaments ), y que el año pasado lanzó su más reciente disco en solitario, The Power Of The One.

Por parte de los dos músicos principales del proyecto, recordemos que el último trabajo de Anderson Paak, Ventura, vió la luz en 2019, mientras que Bruno Mars sacó su último álbum, 24K Magic, en 2016.

Habrá que estar atento a este trabajo que ya promete ser una de las grandes colaboraciones de este 2021.