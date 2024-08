Bryan Adams celebra el lanzamiento de su nuevo sello con lanzamientos inéditos

Bryan Adams ha anunciado el lanzamiento de su propio sello discográfico independiente, Bad Records, y ha celebrado la noticia compartiendo un nuevo sencillo doble. Las canciones, War Machine y Rock And Roll Hell, fueron coescritas por Adams junto a Jim Vallance y Gene Simmons para el álbum de KISS de 1982, Creatures of the Night. Rock And Roll Hell también se ha lanzado digitalmente con un video grabado en el Royal Albert Hall de Londres durante la reciente residencia de Adams.

Adams reflexionó sobre cómo surgieron estas canciones al principio de su carrera, cuando era un joven compositor de 22 años. Agradeció a KISS por la oportunidad de colaborar y destacó la relevancia continua de los temas de las canciones en el mundo actual.

El nuevo sencillo en vinilo de 7” estará disponible para reserva antes de su lanzamiento el 30 de agosto.