Bryan Ferry revisita su legado con un nuevo álbum recopilatorio de 81 canviones

Bryan Ferry, el icónico líder de Roxy Music, ha anunciado el lanzamiento de Retrospective: Selected Recordings 1973-2023, una colección monumental de 81 canciones que abarca cinco décadas de su carrera en solitario. Este álbum, que estará disponible el 25 de octubre a través de BMG, incluye una mezcla de favoritos, rarezas y nuevas grabaciones. Entre los temas destacados se encuentran su primer sencillo en solitario, una versión de A Hard Rain’s a-Gonna Fall de Bob Dylan, y una nueva interpretación de She Belongs to Me del mismo artista.

El lanzamiento también contará con un libro de tapa dura de 100 páginas que incluye notas, fotografías e imágenes. Para aquellos que prefieren una versión más compacta, se lanzará The Best of Bryan Ferry en formatos de doble vinilo y CD sencillo. Esta retrospectiva no solo celebra los éxitos de Ferry, sino que también ofrece una mirada profunda a su evolución artística a lo largo de los años.

El último álbum de estudio de Ferry, Bitter-Sweet, se lanzó en noviembre de 2018. Esta nueva colección promete ser un tesoro para los fanáticos, ofreciendo una rica selección de su vasto catálogo musical.