Bryan Ferry y Amelia Barratt lanzan nuevo álbum: «Loose Talk»

El legendario Bryan Ferry y la multifacética Amelia Barratt han anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Loose Talk, que verá la luz el próximo 28 de marzo a través del sello de Ferry, Dene Jesmond. Esta colaboración surge tras su encuentro fortuito en la inauguración de una exposición, donde descubrieron una conexión artística que los llevó a trabajar juntos en el sencillo Star, incluido en la compilación Retrospective: Selected Recordings 1973-2023.

El primer sencillo del álbum, Orchestra, ya está disponible junto con un video dirigido y filmado por el propio Ferry. Este tema marca el inicio de una nueva etapa para Ferry, quien no lanzaba un álbum de música original desde Avonmore en 2014. En 2018, lanzó Bitter-Sweet, una colección de versiones de sus propias canciones.

Loose Talk promete ser una obra ecléctica y emocionante, con temas como Big Things, Stand Near Me y Cowboy Hat. La colaboración con Barratt, conocida por su trabajo como artista de performance, escritora y pintora, añade una dimensión única a este proyecto.

Ferry y Barratt han expresado su entusiasmo por esta colaboración. «Trabajar con Amelia ha sido una experiencia increíble. Su creatividad y visión artística han enriquecido este álbum de maneras que nunca imaginé», comentó Ferry. Barratt, por su parte, destacó la química y la sinergia que surgió entre ambos durante el proceso creativo.

Bryan Ferry: Un viaje musical desde Roxy Music hasta Loose Talk

Bryan Ferry, nacido en Washington, Reino Unido, en 1945, es una figura icónica en la música rock y pop. Su carrera despegó en 1971 como el carismático líder de Roxy Music, una banda que revolucionó la escena musical con su estilo glam rock y art rock. Con éxitos como Virginia Plain, Love is the Drug y Avalon, Roxy Music dejó una huella imborrable en la música de los años 70 y 80.

En 1973, Ferry lanzó su carrera en solitario con el álbum These Foolish Things, que incluía versiones de clásicos del rock y pop. A lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos álbumes aclamados, como Boys and Girls (1985) y Bête Noire (1987), consolidándose como un artista versátil y sofisticado.

En 2014, Ferry lanzó Avonmore, su último álbum de música original antes de Loose Talk. En 2018, presentó Bitter-Sweet, una colección de versiones de sus propias canciones, reinterpretadas con un toque de jazz y swing.

Tracklist de Bryan Ferry y Amelia Barratt – Loose Talk

01 Big Things

02 Stand Near Me

03 Florist

04 Cowboy Hat

05 Demolition

06 Orchestra

07 Holiday

08 Landscape

09 Pictures on a Wall

10 White Noise

11 Loose Talk

