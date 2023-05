BSO: Oneohtrix Point Never – «The Pit» (Star Wars: Visions Vol. 2)

El universo Star Wars no deja de expandirse y sorprendernos con nuevas propuestas. Una de ellas es Star Wars: Visions Vol. 2, una antología animada que se estrenó el pasado 4 de mayo en Disney+ y que nos ofrece nueve episodios independientes que exploran diferentes aspectos del universo Star Wars desde distintas perspectivas creativas.

Un episodio rockero

Uno de los episodios más llamativos de Star Wars: Visions Vol. 2 es “The Pit”, que está dirigido por LeAndre Thomas y Justin Ridge. En él, seguimos las aventuras de una banda de rock intergaláctica que tiene que tocar en un club controlado por el temible Jabba el Hutt. ¿Podrán escapar de su destino o tendrán que enfrentarse a la ira del señor del crimen?

Para darle vida a este episodio, los creadores han contado con la música de Daniel Lopatin, más conocido como Oneohtrix Point Never, uno de los compositores más innovadores y versátiles del panorama actual. Lopatin ha creado una banda sonora que mezcla elementos electrónicos, orquestales y rockeros para crear una atmósfera única y vibrante.

Una banda sonora galáctica

La banda sonora de Lopatin para “The Pit” se titula The Pit: A Star Wars Story (Original Score) y ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music. El álbum incluye ocho canciones y 13 minutos de música que nos transportan al mundo de Star Wars con temas como Jabba’s Palace, Rock the Pit y Escape from Tatooine.

Además, los fans más acérrimos pueden adquirir la banda sonora en formato físico en vinilo y CD a través de la web oficial de Oneohtrix Point Never. Sin duda, se trata de un objeto de colección para los amantes de la música y de la saga galáctica.

Un compositor versátil

No es la primera vez que Lopatin se adentra en el mundo del cine y la televisión. El artista ha compuesto previamente las bandas sonoras de las películas de los hermanos Safdie Good Time y Uncut Gems, ambas aclamadas por la crítica y el público. También ha contribuido con The Viewing Suite a la banda sonora de la serie de Netflix de Guillermo Del Toro Cabinet of Curiosities, que se estrenará próximamente.

Además, Lopatin es un colaborador frecuente de The Weeknd, trabajando con él en los álbumes recientes After Hours y Dawn FM, así como en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021. A principios de este año, la pareja confirmó que están trabajando en una película juntos, que será dirigida por Trey Edward Shults.

Oneohtrix Point Never es sin duda uno de los nombres más interesantes y originales del panorama musical actual. Con su música para The Pit, ha demostrado una vez más su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Si eres fan de Star Wars o simplemente quieres disfrutar de una buena música, no te pierdas este episodio y su banda sonora.