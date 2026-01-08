Buck Meek se mira de frente en «The Mirror» y enciende la llama con su nuevo single «Gasoline»

El siempre inquieto Buck Meek, guitarrista de Big Thief, vuelve a abrir una ventana íntima a su universo creativo con el anuncio de su nuevo álbum en solitario, The Mirror, previsto para el 27 de febrero a través de 4AD. El músico texano, que lleva años alternando su papel en una de las bandas más influyentes del indie contemporáneo con una sólida carrera propia, presenta ahora Gasoline, un single que funciona como declaración de intenciones: un viaje emocional que explora la devoción, el amor y sus absurdos con una mezcla de ternura y extrañeza.

Grabado en una cabaña de madera en Los Ángeles, el disco busca capturar una energía viva y casi doméstica. De hecho, Meek grabó sus voces en el porche, mirando hacia el interior donde el resto de la banda tocaba en directo. La producción corre a cargo de su compañero de Big Thief, James Krivchenia, con quien persigue un sonido que combine la calidez orgánica del folk con un toque de experimentación electrónica, una línea que el propio Krivchenia ha explorado en trabajos recientes como Performing Belief.

Gasoline llega acompañada de un videoclip dirigido por Noel Paul y con la participación de músicos habituales en el círculo de Meek, como Ken Woodward, Adam Brisbin y Jesse Quebbeman-Turley. El álbum también contará con colaboraciones de peso: Adrianne Lenker, Alex Somers, Mary Lattimore, Jolie Holland, Germaine Dunes, Staci Foster y el propio hermano del artista, Dylan Meek, entre otros. Una auténtica constelación de talento que refuerza el carácter comunitario del proyecto.

Tras este lanzamiento, Meek volverá a la carretera junto a Big Thief por primera vez desde 2023, con una gira que pasará por Norteamérica, Asia, Australia y Europa, incluyendo una parada en Londres el 20 de marzo.

El viaje creativo de Buck Meek: una historia de sensibilidad y evolución

La historia de Buck Meek es la de un músico que ha sabido moverse con naturalidad entre la colaboración y la autoría propia. Antes de convertirse en una pieza clave de Big Thief, Meek ya había desarrollado un estilo personal marcado por la narrativa íntima, la sensibilidad folk y una forma muy particular de abordar la guitarra. Su carrera en solitario comenzó a tomar forma con trabajos como Buck Meek (2018) y Two Saviors (2021), donde ya se intuía su habilidad para convertir lo cotidiano en algo casi místico. En 2023 publicó Haunted Mountain, un álbum que reforzó su identidad como compositor independiente y que ahora encuentra continuidad en The Mirror, su cuarto trabajo en solitario.

A lo largo de estos años, Meek ha demostrado una capacidad única para rodearse de colaboradores que enriquecen su visión sin diluirla. Su relación creativa con Adrianne Lenker —con quien formó Big Thief en 2015— ha sido fundamental para entender su evolución. Mientras la banda crecía hasta convertirse en una referencia global del indie folk, Meek encontraba espacio para desarrollar un lenguaje propio, más juguetón, más narrativo y profundamente humano. Su discografía refleja un interés constante por capturar momentos frágiles, emociones ambiguas y escenas que parecen sacadas de un diario personal. The Mirror continúa esa línea, pero añade un componente más experimental gracias al trabajo de James Krivchenia, que aporta texturas electrónicas y un enfoque más arriesgado en la producción.

Con cada álbum, Meek ha ido ampliando su universo sonoro sin perder su esencia: una mezcla de vulnerabilidad, humor sutil y una mirada poética hacia lo cotidiano. Su trayectoria demuestra que, incluso dentro de una banda tan influyente como Big Thief, su voz individual tiene un peso propio y una profundidad que merece ser escuchada con atención.

