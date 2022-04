Canción: Built to Spill – «Gonna Lose»

Después de siete años de haber lanzado el disco Untethered Moon, nos estamos preparando para el estreno del siguiente LP When the Wind Forgets Your Name, a estrenarse el 9 de septiembre, y no solo eso, Built to Spill anuncia una gira con 70 conciertos los respaldan como una banda que se debe seguir de cerca.

El nuevo material estaba planeado para ser mezclado durante el año 2020 en Brasil o EEUU, pero por razones pandémicas no sucedió, así que hasta el día de hoy no hemos podido disfrutar del material inédito.

El video, dirigido por Jordan Minkoff y animado por el propio Minkoff y Lee McClure, es descrito en la misma canción como “¿Qué podría ser más desorientador que estar en un sueño con ácido?»



La portada del disco fue diseñada por Alex Graham -gran artista de comics-, y no solo eso, también ha creado una tira cómica de 50 viñetas que vienen en las versiones físicas del LP, si eres fan, debes tenerlo en las manos.

Built to Spill – Gonna Lose

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!