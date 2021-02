Bull anuncia su álbum debut “Discover Effortless Living”

La banda de rock alternativo Bull, formada en 2011 por el vocalista y compositor Tom Beer y el guitarrista Dan Lucas, ha anunciado su álbum debut Discover Effortless Living. La fecha de lanzamiento será el 26 de marzo a través de EMI Records, junto con Young Thugs.

Junto a esta noticia han compartido su nuevo single Eugene, una mini-sinfonía de autoflagelación que recorre las distintas etapas de sentirse mal con uno mismo. “Escribí la canción Eugene cuando me sentía insatisfecho con lo que estaba haciendo”, explica Tom. “Es una especie de canción de odio a uno mismo, ¿sabes cuando la gente habla de amor propio? No es eso. Me estoy pegando, se mueve a través de cambios clave y diferentes estados de ánimo, y termina de una manera que se burla de la tristeza, ¡otra forma de autodesprecio!”. Este single viene acompañado de un videoclip en colaboración con unos amigos artistas de la banda haciendo una referencia a los diferentes estados de ánimo que surgen en cada parte de la canción.

Discover Effortless Living, el álbum debut de los rockeros alternativos de Yorkshire, incluye canciones anteriores como Disco Living, Green, Bonzo Please y Love Goo. “Sus canciones escritas y rockeadas entre los años 2021 y 2020. El título se toma de la letra de apertura a la pista final Disco Living. Queríamos usar una letra del álbum y sentimos que esta era buena. Vi por primera vez las palabras en Londres escritas en el costado de una mansión que se estaba construyendo y pensé que era divertido, también se relaciona con ideas sobre la clase, nuevos comienzos, una era dorada de prosperidad y la esperanza de tener vida ‘en la bolsa’…” comenta Tom sobre del disco.

Ya podéis escuchar su single a continuación: