Bullet For My Valentine anuncian disco homónimo y estrenan “Knives” como primer adelanto

Bullet For My Valentine ha anunciado su séptimo álbum, que llevará el propio nombre de la banda, y para el que ya nos dejan escuchar Knives como primer adelanto.

El nuevo álbum de la banda galesa saldrá el 22 de octubre a través del sello Spinefarm / Search & Destroy, y la banda lo ve como el comienzo de una nueva etapa en su camino. “Este es el comienzo de Bullet 2.0. Significa dónde estamos ahora. La música es fresca, agresiva, más visceral y apasionada que nunca“, afirma el cantante Matt Tuck.

Por su parte, el guitarrista Michael ‘Padge’ Paget asegura que este trabajo muestra “el lado más feroz de Bullet For My Valentine que he conocido. Es hora de que publiquemos un récord que suene realmente enfadado, heavy y agresivo“.

Por el momento, vayamos conociendo este single Knives, así como el tracklist a continuación.

Tracklist de Bullet For My Valentine

1. ‘Parasite’

2. ‘Knives’

3. ‘My Reverie’

4. ‘No Happy Ever After’

5. ‘Can’t Escape The Waves’

6. ‘Bastards’

7. ‘Rainbow Veins’

8. ‘Shatter’

9. ‘Paralysed’

10. ‘Death By A Thousand Cuts’