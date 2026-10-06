Diez años después de empezar a tocar juntos, Bum Motion Club han anunciado un parón indefinido: tras su concierto del 26 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid, el quinteto de Aranjuez dejará de tocar y de publicar música sin fecha de vuelta. Lo han contado en una carta firmada por sus cinco miembros, en la que dejan claro que esto no es una separación: «Tampoco queremos hablar de un adiós definitivo, porque no lo sentimos así».

La carta es breve y va al grano. Arranca con un balance agradecido de la década (sueños cumplidos, «algunos de ellos inimaginables») y llega enseguida a la frase que lo cambia todo: «Ahora sentimos que ha llegado el momento de parar». No hay una explicación detrás ni un plazo, porque la propia banda admite que no sabe cuánto durará el paréntesis. Lo que sí tienen claro es cómo quieren despedirse por ahora: tocando.

Dos noches antes del parón indefinido de Bum Motion Club

La penúltima parada será en Barcelona. El 24 de octubre, la banda actuará en Loveless Fest, el nuevo festival de shoegaze de la Sala Upload, en un cartel que comparten con Slow Crush, Pale Blue Eyes, Dharmacide, Salvana, Golden Bug y Revendless. El contexto les sienta bien: pocas bandas españolas han defendido ese sonido con tanta personalidad durante la última década, y despedirse rodeados de su propia familia sonora tiene algo de cierre natural.

El adiós provisional llegará el 26 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid, dentro del ciclo MAZO. La banda ya ha avisado de que no será un concierto más. Quieren celebrar sus diez años con el público y cerrar esta etapa con un repaso a toda su historia, en una noche que, según sus propias palabras, aspiran a recordar para siempre. Después de esa fecha, silencio.

Parar en una industria que castiga el silencio

Hace casi un año, cuando presentaban Distracciones, Bum Motion Club hablaron en nuestra entrevista de 2025 de algo que pocas bandas reconocen en voz alta: el peaje de mantenerse visibles. Pablo Vera lo resumía así: «Si pasas x tiempo sin dar señales de vida o sin hacer un directo, de algún modo desapareces». A continuación defendía que ellos necesitaban precisamente ese tiempo para hacer algo de calidad.

Iris Banegas fue todavía más lejos: «Hoy en día, la música se ha convertido en una excusa para crear contenido». Alberto Aguilera, por su parte, describía unos calendarios de festivales y salas que obligan a mover un disco en meses concretos o quedarse fuera. Era el retrato de una banda autoeditada que aceptaba jugar con reglas que no le gustaban sin descuidar por ello las canciones.

Conviene ser claros: la carta no da motivos, y no vamos a ponérselos nosotros. Sin embargo, leída junto a aquella conversación, la decisión adquiere otro peso. En un circuito que premia la presencia constante, Bum Motion Club eligen el silencio por voluntad propia, con fecha de salida y una fiesta de despedida, en lugar de dejar que sea la rueda la que decida cuándo dejan de estar.

Además, lo hacen en su mejor momento. Distracciones (2025) ocupó el puesto 13 en nuestra lista de los mejores discos nacionales del año, reunió colaboraciones de Isa Cea (Triángulo de Amor Bizarro) en “Pausa” y de Repion en “La Grieta (Una casa)”, y amplió el sonido del grupo con más luz, programaciones y texturas nuevas sin perder el nervio guitarrero. Por eso este parón no suena a agotamiento creativo, sino a una pausa elegida con las cartas boca arriba.

Bum Motion Club: Aranjuez, niebla y claridad

Bum Motion Club nacieron en Aranjuez y son Pablo Vera (voz y guitarra), Alejandro Leiva (guitarra), Iris Banegas (bajo), Alberto Aguilera (teclados) y Pablo Salmerón (batería). Desde el principio cruzaron shoegaze, dream pop y post-punk en un sonido al que ellos mismos llamaron dreamwave. El EP Delta (2019) los puso en el radar, y Niebla (2021), más oscuro y contundente, afinó una identidad que ya contamos en nuestra entrevista de 2021. Por el camino abrieron para Triángulo de Amor Bizarro en La Riviera y para Tropical Fuck Storm en Madrid.

El salto llegó en noviembre de 2023 con Claridad y laureles, su primer largo, que desmenuzamos canción a canción con la propia banda. Dos años después, Distracciones confirmó que aquello no había sido un golpe de suerte. Ahora, con el mejor disco de su carrera todavía caliente, han decidido desenchufar los amplificadores después de la Copérnico. Por ahora, sin fecha para volver a encenderlos.

▶ Bum Motion Club | 26 de noviembre de 2026 | Sala Copérnico, Madrid

¿Estarás en la Copérnico el 26 de noviembre? ¿Qué canción de Bum Motion Club no puede faltar en esa última noche?

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