Bunbury anuncia su adiós a los directos por problemas de salud

No vamos a mentir, esta noticia nos ha cogido por sorpresa. Tras una larga carrera tanto al frente de Héroes del Silencio como en solitario, Enrique Bunbury ha decidido retirarse de los escenarios, que no dar por finalizada su carrera musical, como ha explicado en un largo comunicado a través de su newsletter oficial y sus redes sociales,.

Según el artista, lleva años «arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19″.

Como explica en el comunicado, «desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira».

Por tanto, tras mucho meditarlo, ha decidido que los conciertos que le quedan pendientes aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España sean los últimos de su carrera. Sin embargo, el artista sí seguirá componiendo canciones, grabando discos, pintando y escribiendo libros de poesía, así que, aunque sea de otro modo, aún nos queda Bunbury para rato.

Os dejamos con el comunicado completo para que podáis conocer la decisión del artista en sus propias palabras:

¡¡¡EB nos comparte novedades en su Newsletter personal!!!



𝐒𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚↓https://t.co/sQeOmhkj85



Fotografía Febrero 2022, México, Tour 35 años ©️ Jose Girl pic.twitter.com/wogXLDi1r9 — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 28, 2022

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!