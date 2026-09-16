Enrique Bunbury publica el próximo 28 de septiembre Canciones desde El Puerto, un libro de conversaciones con el periodista Juanjo Ordás centrado en una de las etapas más singulares de su trayectoria: los años que pasó viviendo en El Puerto Santa María, Cádiz, entre 2006 y 2011.

Un libro que estuvo diez años en un cajón

La historia del libro empieza en 2014, cuando Ordás propuso a Bunbury un proyecto de conversaciones centrado en aquel periodo. No era la primera vez que trabajaban juntos: Ordás ya había firmado el libro que acompañó una caja recopilatoria anterior del artista, con un análisis detallado de cada uno de sus discos. El nuevo proyecto llegó a completarse en 2014, pero Bunbury decidió entonces no publicarlo. Más de una década después, los dos retomaron la idea desde cero, en un ejercicio que el propio comunicado describe como un regreso a la memoria no siempre sencillo para un artista poco habituado a revisar sus discos una vez terminados, y en el que Ordás actuó como interlocutor capaz de aportar contexto y corregir recuerdos.

Cuatro discos fronterizos desde El Puerto Santa María

El periodo que reconstruye el libro corresponde a cuatro álbumes de estudio: El Tiempo de las Cerezas (2006), doble disco de veinte canciones grabado a dúo con Nacho Vegas; Hellville de Luxe (2008), producido por Phil Manzanera y número uno en ventas en España; Las Consecuencias (2010), su cara más acústica e intimista, también número uno; y Licenciado Cantinas (2011), grabado en los estudios Sonic Ranch de Texas y nominado al Grammy Latino. Fue, además, la etapa posterior a la abrupta separación de El Huracán Ambulante, su banda de acompañamiento desde comienzos de siglo, que Bunbury acaba de reunir sobre los escenarios veinte años después. En esos cuatro discos la música fronteriza americana, el folk y el rock norteamericano se convirtieron en referencia central de su sonido, coincidiendo con los años en los que Bunbury repartió su vida entre El Puerto Santa María y Estados Unidos. Según el comunicado, Canciones desde El Puerto no se limita a repasar esa cronología discográfica: las conversaciones se abren también a las influencias, las decisiones creativas y las contradicciones de aquellos años, con espacio para las opiniones personales y los desencuentros, sin que Bunbury busque construir, dice el propio texto, una versión complaciente de su historia.

Un proyecto retomado en el año más intenso de Bunbury

El proceso de escritura se reactivó en octubre de 2025, una vez que Bunbury cerró varios compromisos que se habían acumulado ese año: la publicación de Cuentas Pendientes, un disco que el propio artista explicó a Rolling Stone que quería centrar en los géneros latinoamericanos de raíz; la grabación de De un siglo anterior; la preparación de su poemario Los suaves deslices de la lluvia; y el regreso a los escenarios de El Huracán Ambulante, que cerró su gira en el estadio de Ferro, en Buenos Aires. A partir de ahí, Bunbury y Ordás se sumergieron durante varios meses en un intercambio constante de preguntas, respuestas y revisiones, según relata el propio sello, permitiendo que las conversaciones avanzaran al ritmo que dejaban el resto de compromisos. La coincidencia no es menor: el mismo año en que Bunbury cierra viejas cuentas sobre el escenario con El Huracán Ambulante, decide también hacerlo por escrito con la etapa que vino justo después de aquella banda. El resultado es un libro que, en palabras del comunicado, es «un encuentro entre memoria y música», ya disponible para reserva anticipada antes de su salida el 28 de septiembre, con fotografía de Jose Girl, el fotógrafo que ha documentado buena parte de la carrera reciente de Bunbury.

Bunbury, la inquietud constante

Enrique Bunbury saltó a la fama en los años ochenta y noventa como líder de Héroes del Silencio, una de las bandas españolas de mayor proyección internacional, antes de separarse del grupo en 1996 e iniciar una carrera en solitario marcada por el cambio constante de registro: del techno de Radical Sonora al rock fronterizo de la etapa que ahora revisita en Canciones desde El Puerto, pasando por el pop oscuro de Pequeño o el latin rock de Licenciado Cantinas. Con más de una decena de discos de estudio en solitario y un Grammy Latino a Mejor Álbum de Rock por Expectativas (2018), Bunbury ha construido una carrera que rara vez repite fórmula, algo que también define este nuevo libro: no una versión complaciente de su propia historia, sino una revisión hecha desde la distancia que dan los años, escrita junto a alguien que ya conocía de primera mano su discografía mucho antes incluso de sentarse a hablar con él.

¿Te interesa más el libro por lo que cuenta de aquella etapa concreta, o por lo que pueda revelar sobre cómo Bunbury se relaciona hoy con su propio pasado?

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