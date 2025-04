Bush regresa con fuerza: nuevo álbum “I Beat Loneliness” y un adelanto que promete

Bush, la icónica banda londinense nominada al GRAMMY y con más de 24 millones de discos vendidos, ha anunciado su décimo álbum de estudio, I Beat Loneliness, que llegará a las plataformas el 18 de julio de 2025 bajo el sello earMUSIC. Este lanzamiento explora el desamor, la transformación personal y el arte de “dejar ir”, según un comunicado publicado por representantes de la banda.

Para calentar motores, Bush ha compartido 60 Ways to Forget People, un poderoso adelanto que ya está dando de qué hablar. Aunque no es el sencillo oficial —ese llegará el 5 de junio de 2025—, esta canción ofrece un vistazo al sonido visceral y emotivo del nuevo álbum. Gavin Rossdale, vocalista y líder, expresó su entusiasmo en una publicación en redes sociales: “60 Ways to Forget People es donde estamos ahora, el espacio que define este disco”. Fans y medios no han tardado en celebrar este retorno, invitando a todos a escuchar y reservar el álbum.

Bush: Tres décadas de rock visceral y una discografía que define una era

Formada en Londres en 1992, Bush, liderada por el carismático Gavin Rossdale, se convirtió en un pilar del post-grunge con su debut Sixteen Stone (1994). Este álbum, con himnos como Glycerine y Comedown, alcanzó el cuádruple platino y catapultó a la banda al estrellato, acumulando más de 24 millones de discos vendidos y 1.1 mil millones de streams. Con una nominación al GRAMMY y una carrera que abarca tres décadas, Bush ha demostrado ser una importante banda en el rock.

Su discografía refleja una evolución constante. Razorblade Suitcase (1996), producido por Steve Albini, llegó al número 1 en el Billboard 200, consolidando su sonido crudo. The Science of Things (1999) experimentó con texturas electrónicas, mientras que Golden State (2001) marcó un retorno a sus raíces. Tras una pausa, Bush resurgió con The Sea of Memories (2011), seguido por Man on the Run (2014) y Black and White Rainbows (2017), que exploraron temas personales de Rossdale. The Kingdom (2020) y The Art of Survival (2022) mostraron una banda madura pero feroz.

En 2023, Loaded: The Greatest Hits 1994–2023 celebró su legado, acompañado de una extensa gira. Ahora, with the announcement of I Beat Loneliness, Bush promete un nuevo capítulo de introspección y potencia, adelantado por 60 Ways to Forget People (Metal Planet Music, 17/04/2025). La formación actual —Rossdale, Chris Traynor (guitarra), Corey Britz (bajo) y Nik Hughes (batería)— sigue llevando su energía a los escenarios mundiales.

Desde sus inicios en pubs londinenses hasta estadios abarrotados, Bush ha creado un sonido que combina vulnerabilidad y fuerza y les mantiene relevantes.