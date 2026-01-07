Butler, Blake y Grant re-imaginan su legado en «Murmurs», un nuevo capítulo para un súpergrupo inesperado

El supertrío formado por Bernard Butler, Norman Blake y James Grant vuelve a la carga con Murmurs, un álbum que consolida una alianza creativa nacida casi por accidente y que ahora se expande con una colección de canciones reinterpretadas desde sus propios catálogos. El anuncio llega acompañado del primer adelanto, Lonely Night, una composición original de Norman Blake que apareció como bonus track en el álbum Shadows de Teenage Fanclub en 2010.

Murmurs, que verá la luz el 27 de marzo a través de 355 Recordings, incluye diez canciones, nueve de ellas procedentes de las trayectorias individuales de sus integrantes. La única excepción es Me & Magdalena, escrita por Ben Gibbard (de Death Cab for Cutie) para el álbum de reunión de The Monkees, Good Times! (2016). El disco llega apenas un año después de su debut homónimo de 2025, un trabajo que nació de sesiones informales en el salón de Norman Blake, según relató el propio grupo en entrevistas previas recuperadas por la prensa especializada.

El lanzamiento vendrá acompañado de una gira británica que arrancará el 22 de abril en Kendal y finalizará el 28 en Sheffield, con paradas destacadas como el concierto en Cadogan Hall de Londres el 24 de abril. La edición física incluirá versiones limitadas en vinilo cristal y vinilo plateado, ambas con portadas alternativas.

Para Bernard Butler, que en 2024 publicó Good Grief, su primer álbum en solitario en 25 años, y que en 2022 firmó junto a Jessie Buckley el aclamado For All Our Days That Tear The Heart, nominado al Mercury Prize, este proyecto supone otra demostración de su inagotable curiosidad musical. Mientras tanto, Blake y Grant aportan décadas de experiencia al servicio de un cancionero que, lejos de sonar nostálgico, respira frescura y complicidad.

Una alianza improbable que se convirtió en una de las colaboraciones más estimulantes del indie británico

La historia de Butler, Blake & Grant es una de esas casualidades felices que, contra todo pronóstico, terminan generando algo mayor que la suma de sus partes. Según relató la prensa escocesa, el trío nació como un experimento para un único concierto en Glasgow, un encuentro que debía ser irrepetible… hasta que la química entre los tres músicos hizo imposible dejarlo ahí. Lo que comenzó como un intercambio de canciones —cada uno aportando piezas de su catálogo para que los otros las reinterpretaran— se transformó en un proyecto estable que ha ido creciendo con naturalidad. Su debut de 2025, grabado en sesiones íntimas y casi domésticas, ya mostraba esa conexión inmediata: armonías cálidas, arreglos sobrios y una sensibilidad compartida que parecía haber estado ahí desde siempre.

La trayectoria individual de cada miembro explica parte de esa magia. Bernard Butler, guitarrista fundamental en los primeros años de Suede, ha desarrollado una carrera marcada por la producción, la experimentación y la colaboración con artistas tan diversos como Sam Lee o Jessie Buckley. Norman Blake, alma melódica de Teenage Fanclub, aporta un instinto pop inconfundible, mientras que James Grant, conocido por su trabajo al frente de Love and Money, suma una profundidad lírica y un enfoque narrativo que equilibra al conjunto. Murmurs no es solo un ejercicio de revisión: es una conversación entre tres músicos que se admiran mutuamente y que encuentran nuevas lecturas en canciones que, en algunos casos, llevan décadas acompañándolos. El resultado es un proyecto que, sin renunciar a la nostalgia, se siente vivo, honesto y sorprendentemente actual.

