C.Y.M. regresa con los vibrantes singles «Justify» y «Catania»

Chris Baio, bajista de Vampire Weekend, y Michael Greene, conocido como Fort Romeau, han resucitado su proyecto electrónico C.Y.M. con dos nuevos singles, Justify y Catania, lanzados el 23 de julio de 2025 a través de Phantasy Sound. Estas pistas, las primeras desde su EP homónimo de 2019, marcan el inicio de un nuevo capítulo que comenzó en 2020, con grabaciones en Los Ángeles, Londres, Glasgow, París y Lagos. Justify es un tema funk bailable con un ritmo que recuerda a D.A.N.C.E. de Justice, mientras que Catania, con saxofón de Colin Killalea, adopta un enfoque más dramático y casi post-rock, evocando texturas electrónicas elegantes. Ambos singles han sido elogiados por su frescura y ambición sonora.

En un comunicado, Baio y Greene describieron los temas como “el primer sabor de un viaje que involucra múltiples colaboradores talentosos”, prometiendo más detalles pronto. El dúo, que se conoció en 2014 en el extinto For Festival en Croacia, combina la experiencia de Baio en indie rock con el enfoque de Greene en house y krautrock. Aunque no se han anunciado planes de gira específicos para C.Y.M., Baio continuará actuando con Vampire Weekend este verano. Los singles están disponibles en plataformas como Spotify, y el vinilo de edición limitada se puede reservar en cymofficial.bandcamp.com. Este lanzamiento refuerza la versatilidad de ambos artistas, consolidando a C.Y.M. como un proyecto que trasciende la nostalgia analógica para ofrecer una visión moderna de la música electrónica.

C.Y.M.: la fusión electrónica de Chris Baio y Fort Romeau

C.Y.M., el proyecto colaborativo entre Chris Baio, bajista de Vampire Weekend, y Michael Greene, alias Fort Romeau, nació en 2019 cuando ambos unieron sus talentos en el EP homónimo C.Y.M., lanzado por Phantasy Sound. Baio, conocido por su trabajo con Vampire Weekend en discos como Father of the Bride (2019), aporta su experiencia en indie rock y sus proyectos en solitario como The Names (2015), Man of the World (2017) y Dead Hand Control (2021). Greene, exteclista de La Roux y productor de house, ha desarrollado su carrera como Fort Romeau con trabajos como Heaven & Earth (2019) y Dweller On the Threshold (2019). Su encuentro en el For Festival de Croacia en 2014 dio pie a una colaboración que explora krautrock, psicodelia y ritmos electrónicos, con influencias de Can y Neu!.

El debut de C.Y.M., el EP C.Y.M. (2019), incluyó tres pistas: Capra, Far Gone y Super-Cannes, destacadas por su enfoque moderno de la música kosmische, con ritmos motorik y texturas hipnóticas. Este trabajo, grabado en Los Ángeles, marcó un punto de partida para el dúo, que evitó la nostalgia pura para crear un sonido fresco. Tras una pausa de seis años, C.Y.M. regresó en 2025 con los singles Justify y Catania, que amplían su paleta sonora con elementos funk y saxofón, grabados en múltiples ciudades como Glasgow y Lagos. Con solo un EP y dos singles hasta ahora, C.Y.M. promete seguir expandiendo su visión innovadora en futuros lanzamientos.

