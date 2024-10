 ¡Cake está de vuelta! Nuevo disco y sencillo para 2024

La icónica banda californiana Cake ha vuelto a la escena musical con su nuevo sencillo Billionaire In Space, el primer adelanto de su nuevo disco que se lanzará el próximo año. Este regreso marca su primer álbum de estudio desde Showroom Of Compassion en 2011. Durante estos 14 años, la banda ha mantenido a sus fans con una serie de caras B, un álbum en directo y el sencillo benéfico Sinking Ship en 2018, en apoyo a la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

Más recientemente, Cake contribuyó con la canción Hold You (Responsible) al álbum compilatorio Songs For Sex, una iniciativa para concienciar sobre las amenazas a los derechos reproductivos en Estados Unidos, con los beneficios destinados a la National Women’s Health Network.

El nuevo sencillo Billionaire In Space, que debutó en la estación de radio texana KSTX, parece criticar a los multimillonarios que buscan conquistar el espacio mientras la crisis climática empeora en la Tierra. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del álbum, el video promocional indica que será el próximo año. Además, Cake tiene programados un par de conciertos, incluyendo uno la noche de las elecciones en Estados Unidos (5 de noviembre) en el Brooklyn Bowl de Las Vegas, en asociación con HeadCount, una organización sin fines de lucro que fomenta el voto, y otro el 23 de noviembre en The Salt Shed en Chicago.

¡No te pierdas el regreso de Cake y su crítica mordaz a los tiempos modernos en CrazyMinds!