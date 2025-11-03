Calequi y las Panteras se lanzan al vacío con «1», el primer episodio de su nuevo universo sonoro

La banda madrileña Calequi y las Panteras acaba de estrenar 1, un EP de tres canciones que marca el inicio de su nuevo proyecto conceptual titulado TRES, previsto para principios de 2026. Este primer episodio no solo adelanta una nueva etapa musical, sino que también propone una narrativa dividida en tres partes, tres visiones y tres formatos de presentación en directo. El grupo, liderado por Javier Calequi, se atreve a romper con la estructura tradicional del álbum para explorar un enfoque más fragmentado y emocional.

El EP arranca con De vida, baile y resaca, una mezcla explosiva de indie pop y electrónica con la sección de vientos de Juan Luis Guerra, grabada en Santo Domingo. Le sigue Analog-Digital, una pieza nocturna y aflamencada que cuenta con la colaboración de la cantaora Rocío Márquez, y cierra con No sé cómo llegamos a esto, compuesta en el mítico Náutico de San Vicente, que ofrece una reflexión melancólica pero esperanzadora. La producción corre a cargo del propio Calequi junto a Pablo Martin Jones, conocido por su trabajo con Rozalén y Joaquín Sabina, lo que garantiza una paleta sonora rica y cuidada.

Para presentar este nuevo universo, Calequi y las Panteras han anunciado tres conciertos en Madrid, cada uno con un formato distinto. El primero será el 2 de abril en Peor Para El Sol, con entradas a 3 euros el primer día, subiendo tres euros cada tres días. Una estrategia que refuerza el juego numérico que atraviesa todo el proyecto.

De México a Lavapiés: el viaje musical de Calequi y las Panteras

Javier Calequi, compositor, productor y guitarrista, comenzó su carrera en México antes de establecerse en Madrid, donde fundó Calequi y las Panteras. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Joaquín Sabina, lo que le ha permitido moverse con soltura entre el pop, la canción de autor y los ritmos latinos. La banda nació como un proyecto colectivo en el que cada miembro aporta a la composición y arreglos, consolidando una identidad sonora que mezcla lo tropical con lo urbano, lo electrónico con lo acústico.

Su discografía incluye el álbum Calequi y las Panteras (2018), que les posicionó como una de las propuestas más frescas del circuito independiente español, y el EP La vida es un regalo (2021), donde ya se intuía la evolución hacia un sonido más experimental. Han participado en festivales como Sonorama Ribera y Monkey Week, y su directo se caracteriza por la energía, el baile y una conexión emocional con el público. Con TRES, el grupo da un paso más allá, apostando por una narrativa dividida en episodios que les permite explorar distintas facetas musicales sin perder coherencia. Este enfoque, poco habitual en la escena nacional, podría situarlos como referentes de una nueva forma de entender el álbum en la era del streaming.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.