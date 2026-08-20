Cameron Winter, líder de Geese, ha anunciado Live at Carnegie Hall, su primer álbum en directo, que llegará el 9 de octubre a través de Partisan Records y Play It Again Sam. El disco documenta su histórica actuación en solitario del 11 de diciembre de 2025 en la sala neoyorquina, una noche que quedó grabada en cámara por dos de los cineastas más reputados de Hollywood.

Solo, de espaldas al público, con Paul Thomas Anderson entre el aforo

Con solo 23 años, Winter se convirtió en uno de los artistas más jóvenes en encabezar el auditorio principal del Carnegie Hall en sus 135 años de historia. Lo hizo completamente solo, sentado al piano y, en varios tramos del concierto, literalmente de espaldas al público, reinterpretando en clave más despojada las canciones de su debut en solitario, Heavy Metal. Además de repasar ese disco, adelantó tres composiciones inéditas hasta entonces —»It All Fell In The River», «Emperor XIII In Shades» y «If You Turn Back Now»— antes de cerrar el concierto con sus singles dobles de 2024, «Take It With You» y «Vines».

La noche tuvo un ingrediente extra: los cineastas Paul Thomas Anderson y Benny Safdie asistieron con un equipo de rodaje propio, grabando la actuación en película. Año y medio después, sigue sin saberse qué será de ese material ni si llegará a ver la luz como documento audiovisual independiente. Por ahora, Live at Carnegie Hall es la única prueba oficial de lo que ocurrió esa noche.

De Geese a “Heavy Metal”: la doble vida de Cameron Winter

Cameron Winter es la voz y compositor principal de Geese, la banda de Brooklyn que fundó en 2016 y que en 2025 publicó Getting Killed, disco que terminó de consolidar a la banda como una de las propuestas más celebradas del rock alternativo estadounidense de los últimos años, con giras que este verano les han llevado, entre otras paradas, a los escenarios españoles del Primavera Sound de Barcelona.

En paralelo a la banda, Winter lleva años cultivando un proyecto en solitario que, según ha explicado él mismo, necesitaba existir separado de Geese para no convertirse en una versión diluida del grupo. Ese impulso cristalizó en Heavy Metal, publicado en diciembre de 2024 vía Partisan y PIAS, producido junto a Loren Humphrey (colaborador habitual también fuera del entorno de Geese, como en el debut de Westside Cowboy). El disco entró en las listas de mejores álbumes del año de medios como Rolling Stone y Pitchfork, y llevó a Winter a una breve gira de conciertos en solitario por salas pequeñas e iglesias durante 2025, con el Carnegie Hall como parada culminante.

Doce canciones y una portada con Andrew Carnegie

Live at Carnegie Hall estará disponible en digital, CD y vinilo, con doce canciones extraídas de aquel concierto: «It All Fell in the River», «Try as I May», «Emperor XIII in Shades», «The Rolling Stones», «Love Takes Miles», «Drinking Age», «Cancer of the Skull», «If You Turn Back Now», «Nina + Field of Cops», «$0», «Take It With You» y «Vines». La edición en vinilo incluye, además, un detalle que ya ha llamado la atención de sus seguidores: la contraportada muestra una ilustración pictórica de Winter besando a Andrew Carnegie, el magnate que da nombre a la sala.

El anuncio llega en plena temporada de directos para Winter: Geese cierran agosto con fechas por Europa, incluyendo su cabeza de cartel en el Electric Picnic el día 30, antes de regresar a Norteamérica en septiembre con una gira que incluye su mayor concierto hasta la fecha, en el Forest Hills Stadium de Nueva York, el 2 de octubre —una semana antes de que Live at Carnegie Hall vea la luz.

▶ Live at Carnegie Hall — Cameron Winter | 9 de octubre de 2026 | Partisan Records / Play It Again Sam

¿Crees que veremos algún día el material que grabaron Paul Thomas Anderson y Benny Safdie esa noche, o se quedará para siempre en el cajón?