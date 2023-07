Cancelan un festival en Malasia tras las críticas de Matt Healy (The 1975) a las políticas homófobas del país

Durante la concierto en el Good Vibes Festival en Kuala Lumpur, Malasia, el líder de The 1975, Matthew Healy, decidió mostrar su opinión en contra de las leyes homófobas de Malasia. Además, para acompañar sus palabras, Healy se besó en el escenario con el bajista Ross MacDonald. A continuación, y en respuesta a este gesto, los organizadores del festival decidieron cancelar el concierto de la banda, en primera instancia, tras los que el Ministerio de Comunicaciones y Digital de Malasia canceló oficialmente los dos días restantes de festival al día siguiente.

Durante su actuación, Healy afirmó que «es ridículo decirle a la gente lo que pueden hacer con esto y aquello. Si me invitáis aquí para ofrecer un concierto, os podéis ir a la mierda. Cogeré vuestro dinero, podréis prohibirme, pero ya he pasado por esto antes y no me importa».

Poco después se produjo la interrupción del concierto, y Healy se despidió anunciando: «Bien, acaban de prohibirnos en Kuala Lumpur. Nos vemos después». Por parte de las autoridades de Malasia, se produjo la reacción del ministro de Comunicaciones, quien explicó en declaraciones a la agencia Reuters que Malasia estaba «comprometida a apoyar el desarrollo de las industrias creativas y la libertad de expresión. Sin embargo, no deben tocar las sensibilidades de la comunidad, especialmente aquellas que están en contra de las tradiciones y valores de la cultura local».

Tras este incidente, The 1975 decidió cancelar los conciertos que iban a ofrecer en Yakarta, Indonesia, y Taipei, Taiwán. La banda compartió una declaración a través de We the Fest, expresando su decepción por no poder actuar para sus fans en esas ciudades, pero enfatizando que «no es posible proceder con los conciertos debido a las circunstancias actuales».

Aunque muchos han valorado la postura de Matt Healy en defensa de los derechos del colectivo LGTBQ+ en un país como Malasia, donde la homosexualidad está prohibida con posibles sentencias de hasta 20 años de prisión, hay también voces en el país que advierten que su postura ha hecho daño a los colectivos que llevan años luchando por los derechos en el país, definiendo su acción como meramente «de cara a la galería» y advirtiendo que podría conducir a una mayor discriminación y persecución al colectivo por las autoridades.