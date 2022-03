Canción: ATZUR – Do You Feel The Same?

ATZUR, el dúo hispano-austriaco formado por Patricia y Paul, lanzan Do You Feel The Same? como primer avance de su segundo EP; Big Delirium estará disponible en el mes de Mayo catapultado por Seayou Records.

Do You Feel The Same se erige poderosa; bien sea por la pegada de su ritmo salvaje o por la atrayente y voluminosa voz de Patricia, es una canción que no pasará desapercibida en las pistas de baile. Una canción sobre el sentimiento crudo y poderoso de ser, o no, correspondido ante un enamoramiento. Sobre esa duda que te oprime el pecho y te relega la voluntad.

Este sencillo es el primer hijo de su próximo EP, Big Delirium, pero no está solo. Sus padres, ATZUR, lo han acompañado con un videoclip filmado por Tim Cavadini y en el que vemos a la cantante bajo un juego de luces, bailando e interpretando esta canción electro-pop. Y se han rodeado para su producción y mezcla con los mandos de Mario Fartacek y para la masterización con las manos de Niklas Paumgarten.

Sin duda, también la podrás escuchar en nuestra lista mensual de novedades.

ATZUR – Do You Feel The Same?

Sobre ATZUR

ATZUR son Patricia Narbon-Sosa y Paul Majdzadeh, una española y un austríaco que se conocieron por Tinder; probablemente, el único dúo hispano-austríaco en el mundo del indie pop que se conoció a través de esta app.

Patricia es licenciada en Diseño de Moda y responsable de su propia marca de moda, una frontwoman poderosa con un fuerte sentido de la estética que une a la perfección la música con la moda. Por la otra parte, Paul es un reputado batería de la escena indie austríaca, que ha tocado en grupos como Cari Cari y At Pavillon.

Juntos se sumergen en sentimientos extremos, donde percusiones rítmicas y enérgicas se cruzan con melodías dramáticas y épicas. Un sonido que vive entre el norte y el sur, el ying y el yang; cálido y vivo, libre e intenso.

La banda se fundó en la primavera de 2019 y pronto firmaron un contrato discográfico con el sello austríaco Seayou Records para lanzar su primer single Running con un videoclip producido en España. El single entró rápidamente en las listas de éxitos de la Radio FM4 de Austria y la EGOfm de Alemania, mantuviéndose varias semanas.

En el mismo año 2019 y con su EP debut Flesh, Blood, Bones se presentaron en el Reeperbahn Festival y en el Waves Viena. Han sido apoyados internacionalmente por su nominación a #INEStalent, pero no importa el escenario para este dúo, ATZUR tiene la capacidad de ofrecer con éxito una actuación fresca en cualquier tipo de salas.

Por lo tanto, puedes verlos en directo el 31 de marzo en Viena, el 22 y 23 de abril en Bratislava dentro del Festival SHARPE o el 7 de mayo en el Reino Unido en el festival Focus Wales.