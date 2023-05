Canción: Birds Are Better – «Seven In The Morning»

Si te gusta la música folk con un toque de pop, sintetizadores y rock indie, no puedes perderte a Birds Are Better, el proyecto del cantautor noruego Stian Fjelldal. Su propuesta musical es una fusión de estilos que recuerda a artistas como Simon & Garfunkel, A-HA o The Shins.

Seven In The Morning: una canción para despedirse

El último single de Birds Are Better se llama Seven In The Morning y salió el 21 de abril. Es una balada folk pop ambiental que habla de dejar ir a alguien que has perdido. La canción tiene una atmósfera melancólica pero esperanzadora, con una melodía suave y unos arreglos delicados que, junto a la voz de Fjelldal, da como resultado una canción emotiva y bonita que te llegará al corazón.

Seven In The Morning es el último adelanto del primer álbum de Birds Are Better, que se llamará The Island – Part One y saldrá el 19 de mayo.

¿Dónde escuchar a Birds Are Better?

Si quieres conocer más sobre Birds Are Better y su música, puedes seguirlo en sus redes sociales y plataformas digitales como Spotify, Youtube o Apple Music. No te pierdas a Birds Are Better, uno de los artistas más interesantes del panorama folk pop actual. Te aseguramos que su música te hará volar.