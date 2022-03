Canción: Bon Iver y Ethan Gruska – «So Unimportant»

Bon Iver y Ethan Gruska han compartido su single conjunto, So Unimportant, que han publicado como parte de la serie de singles del sello Psychic Hotline de Sylvan Esso.

Hablando de cómo surgió esta colaboración, Justin Vernon explicó que «mi querido amigo y gran baterista, JT Bates, me mostró la música de Ethan Gruska hace varios años. No es frecuente que algo te atrape INMEDIATAMENTE como lo hizo su música. Solo sucede unas pocas veces en la vida de uno. La musicalidad y el toque de Ethan tienen magia. Todavía no nos hemos conocido en persona, pero hemos intercambiado los textos más largos y coqueteadores de la historia. Espero estar cerca de la mina que es su mente el mayor tiempo posible. Esta canción es solo lo primero que le propuse, y consiguió mejorarla y convertirla en una canción que apreciaré por siempre».

Por su parte, Gruska afirma que “alrededor del 10 de marzo de 2020, se suponía que Justin vendría a Los Ángeles e íbamos a pasar unos días haciendo algunas cosas. Obviamente, eso no sucedió… Todos nos encerramos poco después. Aproximadamente dos semanas después de una cuarentena profunda, Justin y yo nos conectamos y decidimos que aún sería divertido enviarnos archivos e intentar algo de forma remota. So Unimportant fue lo primero que se materializó. Justin y yo pasamos esta canción y sesión tranquilamente de un lado a otro durante un tiempo para llegar a donde está ahora.

El hecho de que ahora tenga una canción con Justin simplemente me deja boquiabierto. Hubiera hecho cualquier cosa para colaborar con él y tener esta canción juntos es una de las cosas más especiales que me ha pasado en mi vida musical. Bueno, ¡en mi vida en general!

Bon Iver y Ethan Gruska – So Unimportant

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!