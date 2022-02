Canción: Caroline Spence & Matt Berninger – «I Know You Know Me»

La cantautora de Nashville Caroline Spence y el cantante de The National, Matt Berninger, han colaborado en una nueva canción titulada I Know You Know Me.

«Grabé mi propia versión en solitario para mi próximo disco, pero siempre le vi potencial como dúo. La voz de Matt aportó una nueva profundidad a la narrativa y la paleta sónica de esta canción», afirma la cantante.

No sabemos aún si esta nueva versión estará incluida en el nuevo disco de Spence, que está previsto para este año. En el caso de Berninger, se trata de una de sus primeras novedades de este año tras componer parte de las letras para la próxima película musical Cyrano, protagonizada por Peter Dinklage y que se estrenará el 25 de febrero.

Caroline Spence & Matt Berninger – «I Know You Know Me»